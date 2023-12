Leser-Klub Großes Weihnachtssingen in Fußballarena in Jena: Hier gibt es die letzten 50 Tickets

Jena Zwei Tage vor Weihnachten findet das Weihnachtssingen im Ernst-Abbe-Sportfeld statt. Leserinnen und Leser haben die Chance, Eintrittskarten zu gewinnen.

Das große Weihnachtssingen im Jenaer Stadion ist seit Wochen ausverkauft: 8700 Besucher wollen sich am Freitag, 22. Dezember, im Ernst-Abbe-Sportfeld auf das Weihnachtsfest einstimmen. Wenn auch keine Karten mehr zu kaufen sind, gibt es noch eine Chance, doch dabei zu sein. 25 Abonnentinnen und Abonnenten unserer Zeitung haben die Möglichkeit, jeweils zwei Tickets für die Veranstaltung zu gewinnen.

Unser Leser-Klub verlost 25 Mal zwei Eintrittskarten für das Weihnachtssingen, das im vergangenen Jahr zum ersten Mal im Ernst-Abbe-Sportfeld stattgefunden hat. Dort wird gerade eine neue Fußballarena für den FC Carl Zeiss Jena gebaut, die mehr als nur Sportstätte sein soll. In diesem Jahr sind bereits mehr Tribünen als bei der ersten Auflage nutzbar, sodass die 3500 Gäste von der Premiere deutlich übertroffen werden.

Das gibt es im Stadion zu erleben

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein festlich beleuchtetes Stadion. Das große Weihnachtssingen beginnt am 22. Dezember um 18 Uhr. Im etwa zweistündigen Programm steht das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern im Vordergrund. Das Bläser-Ensemble der Jenaer Philharmonie, der Philharmonische Chor und der Knabenchor treten auf und stimmen gemeinsam mit den Gästen in bekannte Lieder ein.

Das Jenaer Weihnachtssingen fand 2022 zum ersten Mal im Ernst-Abbe-Sportfeld statt. Foto: Tino Zippel

Als Stargast tritt bei der Veranstaltung Bosse auf. Der Gewinner beim „Bundesvision Song Contest“ im Jahr 2013 ist durch Hits wie „Der letzte Tanz“ und „Schönste Zeit“ bekannt geworden. Er gastierte bereits mehrfach bei der Kulturarena. Erst im Sommer spielte er auf dem Jenaer Theatervorplatz und lockte viele Fans an. Die Veranstaltung gehörte zu den ausverkauften Konzerten beim diesjährigen Festival. Nun freut er sich auf sein zweites Gastspiel.

Chance auf Karten bei Gewinnspiel

Doch wie können Abonnentinnen und Abonnenten an die 50 Tickets kommen? Die Teilnahme am Gewinnspiel ist hier bis zum 18. Dezember um 23.59 Uhr möglich. Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt am Dienstag, 19. Dezember, per Mail.