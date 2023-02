Grüne fragen nach Gesundheit von Kindern in Jena

Jena. Kleine Anfrage aus dem Jenaer Stadtrat: Übergewicht und Karies werden benannt

Die bündnisgrüne Stadtratsfraktion setzt sich in einem Antrag dafür ein, die Ernährung von Kindern und Jugendlichen in der Jenaer Gemeinschaftsverpflegung gesünder und ökologisch hochwertiger zu gestalten. In Vorbereitung auf die Beschlussvorlage hat die Fraktionsvorsitzende Kathleen Lützkendorf bereits eine Kleine Anfrage zum Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen in Jena gestellt.

Sozialdezernent Eberhard Hertzsch hat die Kleine Anfrage beantwortet. „Auffällig ist, dass die Quote der jungen Menschen mit Übergewicht bis hin zu Adipositas in den letzten Jahren stark angestiegen ist und nun fast zehn Prozent aller Kinder und Jugendlichen von Übergewicht betroffen sind. Diese Entwicklung müssen wir durch mehr Bewegung und gesündere Ernährung unbedingt aufhalten. Es ist gut, dass die Verwaltung auch mit Bundesmitteln in den öffentlichen Gesundheitsdienst investieren will“, so Lützkendorf.

Neben Übergewicht werden in der Antwort auf die Kleine Anfrage auch Zahnerkrankungen, orthopädische Befunde, Sprachauffälligkeiten und Störungen des psychosozialen Wohlbefindens als Beeinträchtigungen für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen genannt. Risikofaktoren seien Alkoholkonsum, erhöhte Mediennutzung, Bewegungsmangel, seelische Belastungen, sozial ungleich verteilte Gesundheitschancen und gesundheitliche Auswirkungen durch die Klimakrise.

Zum Gegensteuern nötig sei ein gutes medizinisches Versorgungssystem sowie bewegungsfreundliche und ans Klima angepasste Wohnsituationen, Bildungseinrichtungen und Freizeitangebote.