Jenas Grüne habe eine Reihe von Fragen zum Allendeplatz

Jena. Rechtsstreit mit dem Investor am Allendeplatz beschäftigt die Jenaer Politik weiter

Die Bündnisgrünen wollen den teuren Rechtsstreit der Stadt mit dem Investor am Salvador-Allende-Platz am kommenden Mittwoch im Hauptausschuss thematisieren. „Wir haben eine Reihe von Fragen“, sagt die Ko-Fraktionsvorsitzende Kathleen Lützkendorf am Samstag.

Auch wolle man dem Eindruck entgegentreten, die Fraktion sei an einer Aufklärung nicht interessiert. Der Hintergrund: Als die Weichen für das Bauvorhaben gestellt wurden, war der bündnisgrüne Dennis Peisker Stadtentwicklungsdezernent. In seiner Amtszeit wurde die Baugenehmigung für einen Lebensmitteldiscounter und einen Drogeriemarkt abgelehnt. Zu Unrecht, wie das Verwaltungsgericht befand. Und das Landgericht billigte dem Investor Hubert Werner sogar Schadensersatz zu. „Uns interessiert, ob eine 2016 verhängte Veränderungssperre den ganzen Ärger verhindert hätte“, sagt Kathleen Lützkendorf.

Die Linken plädierten am Mittwoch im Stadtrat dafür, einen Sonderausschuss einzurichten und den Fall aufzuklären. Der Dringliche Antrag der Fraktion scheiterte allerdings an der fehlenden und notwendigen Zweidrittelmehrheit. „Leider folgten uns die anderen Fraktionen nicht unserem Aufklärungswillen zu den Vorgängen am Salvador-Allende-Platz“, kritisierte die Fraktionsvorsitzende Lena Saniye Güngör.

Das jüngste Urteil in einem jahrelangen Verfahren elektrisierte Teile des Stadtrates: Nicht nur, weil das Landgericht dem Investor Hubert Werner Schadensersatz zubilligt. Sondern auch, weil Werner diesen auf mindestens 4,5 Millionen Euro bezifferte, zum Beispiel wegen gestiegener Baupreise und entgangener Mieten.

In seiner Videobotschaft am Freitag sprach OB Thomas Nitzsche (FDP) von dem wiederholten Versuch, aus dem Fall ein Skandal zu machen.