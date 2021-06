Grüne im Wahlkreis 195 schicken Studentin in den Wahlkampf

Saale Holzland. Große Mehrheit für Susanne Martin aus Wichmar

Die Grünen ziehen im Bundestagswahlkreis 195 mit einer Frau in den Wahlkampf, und zwar mit Susanne Martin.

Die 29-Jährige studiert Angewandte Ethik und Konfliktmanagement an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und wohnt in Wichmar in der Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg. Die Wahlversammlung fand unterm freien Himmel im Pößnecker Lutschgenpark statt, teilte Steve Richter, Grünen-Chef im Saale-Orla-Kreis, mit.

Für die einzige Bewerberin um die Direktkandidatur habe sich eine „große Mehrheit der gut 25 anwesenden Mitglieder“ aus den Kreisen Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Saale-Holzland, die zum Bundestagswahlkreis 195 gehören, ausgesprochen.