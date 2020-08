Grüne kritisieren Spätsommerposse im Jenaer Rathaus

Statt Kulturarena eine Spätsommerposse: Die Doppelspitze der bündnisgrünen Stadtratsfraktion kritisiert die Art und Weise, wie OB Thomas Nitzsche Jonas Zipf zum Kulturdezernenten machen wollte (wir berichteten).

Der OB bringe eine Personalie und ein neues Dezernat ins Gespräch und nehme beides einen Tag später wieder zurück mit der Begründung, die Mehrheit des Stadtrates sei nicht gegeben. Bislang habe der OB mit den Linken und den Grünen die beiden großen Fraktionen in wichtige strategische Entscheidungen im Vorfeld nicht eingebunden. Vielmehr sitzen bei Vorberatungen nur die Dezernenten von SPD und CDU sowie die FDP als Fraktion des Oberbürgermeisters am Tisch. Diese hätten aber im Stadtrat gemeinsam keine Mehrheit. Selbst mit Beginn und Fortschreiten der Corona-Pandemie habe Nitzsche keinen Grund gesehen, diese Situation zu ändern. „Unabgestimmt und unvorbereitet benennt der Oberbürgermeister einen Wunschkandidaten für einen neuen Chefposten in der Verwaltung. Dabei hätte zuerst überprüft und diskutiert werden müssen, ob und an welcher Stelle neue Verwaltungsspitzen abgebracht sind“, sagt Fraktionschef Heiko Knopf.

Jonas Zipf habe als Werkleiter von Jenakultur seit 2016 hervorragende Arbeit geleistet. „Offensichtlich wurde und wird er aber vom Kulturdezernenten allein gelassen, wenn es um die neu zu verhandelnde Zuschussvereinbarung geht. Soll er das jetzt ausbaden, was der Oberbürgermeister als Kulturdezernent versäumt hat oder nicht aushalten will?“ Die Vermutung liege nahe, dass der Oberbürgermeister diese Auseinandersetzung scheue und die Verantwortung dafür abschieben wolle, sagt Fraktionschefin Margret Franz.