Grünes Wasser im neuen Jenaer Schwimmbad

Jena. Am Donnerstagmittag war das Jenaer Schwimmbad in grüne Farbe getunkt. Was es damit auf sich hat.

Aus den Düsen des Beckens der neuen Schwimmhalle in Jena-Lobeda strömte am Donnerstagnachmittag grüne Farbe. Innerhalb von 12 Minuten war das gesamte Becken grün. „Eine gute Zeit“, attestiert Katja Eberhardt vom Ingenieurbüro Möller und Meyer aus Gotha. Sie war dazu beauftragt den sogenannten Durchströmungstest des Beckens zu überprüfen. Bei dem Test werde untersucht, in welcher Geschwindigkeit die Farbe das gesamte Becken erfasse.

Aus hygienischen Gründen solle das Becken möglichst schnell und gleichmäßig durchströmt werden, um zuverlässig alle Keime im Wasser unschädlich zu machen. Diese Durchströmung solle in Schwimmbädern in 15 Minuten erreicht werden, so die Vorgaben.

Standardtest bei neuen Schwimmbädern

Der Test wird standardmäßig bei Schwimmbädern durchgeführt, die frisch in Betrieb genommen werden, sagt Susann Zetzmann, Geschäftsführerin der Jenaer Bäder. Weil man so etwas nur einmal im Berufsleben sehe, sei das für sie auch ein besonderes Ereignis. Dementsprechend glücklich sei sie, dass beide Becken des neuen Schwimmbads den Farbtest bestanden haben. Damit sei eine wichtige Hürde zur baldigen Eröffnung erfolgreich genommen worden.

Schwimmbad kostet 17, 2 Millionen Euro

Die Bauzeit habe sich zwar ein bisschen verzögert, jedoch soll die Vor-Inbetriebnahme der Becken mit dem neuen Schuljahr erfolgen. Vor der Eröffnung seien noch die ein oder andere Sache zu erledigen. So stehen noch Schwimmtests mit verschiedenen Gruppen an, bei denen geschaut werden soll, wie die Personen durch das Bad kommen, ob es noch Stolperfallen oder ähnliches gibt. Glücklich ist Zetzmann vor allem über die Holzdecke. Die verleihe dem Schwimmbad eine besondere Atmosphäre.

Zudem bewege man sich im Rahmen der geplanten Baukosten. 17, 2 Millionen Euro habe das neue Schwimmbad insgesamt gekostet.

Wer selbst hinter die Kulissen blicken will, kann sich unter otz.de/schwimmparadies bewerben.