„Grund- und Freiheitsrechte wiederherstellen“

Wahlkreis 191: Torben Braga ist Direktkandidat der AfD.

Was wird die Wahl entscheiden?

Entscheidend für das Ergebnis der Wahl im Allgemeinen wird wie immer die Wahlbeteiligung sein, weshalb ich an dieser Stelle ausdrücklich zur Teilnahme an der Wahl aufrufe. Im Besonderen wird hingegen die Frage entscheidend, ob die Union tatsächlich weiterhin am bereits offenkundig gescheiterten Kanzlerkandidaten Armin Laschet festhält und somit den Weg für Rot-Grün-Rot im Bund frei macht.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

So wichtig mir verschiedene Aspekte des Wahlprogramms meiner Partei sind, kann es nach meiner Überzeugung kein wichtigeres Ziel in der kommenden Legislaturperiode geben als die vollständige Wiederherstellung der Grund- und Freiheitsrechte, die uns durch die Corona-Politik der Altparteien genommen wurden.

Was wollen Sie für Jena erreichen?

Sowohl die Große Koalition in Berlin als auch die rot-rot-grüne Landesregierungen haben dabei versagt, echte Lösungen für die seit Jahrzehnten brennenden Themen in Jena zu finden: Mobilität und Mietpreise. Die AfD wird weiterhin darauf drängen, dass Jena wieder umfassend an das Fernverkehrsnetz angebunden wird und dass in Jena bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird.

Ist der Klimaschutz die größte Herausforderung unserer Zeit?

Nein. Das Klima verändert sich ständig und kann keinen durch den Menschen postulierten Bestandsschutz haben. Echter Umwelt- und Naturschutz zur Bewahrung von Schutzgütern wie Boden, Wasser, Luft, Landschaft, Tiere und Pflanzen bleibt hingegen eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit.

Was ist für Sie der entscheidende Punkt in dem Wahlprogramm Ihrer Partei?

Die Forderung nach Aufnahme direktdemokratischer Elemente in das Grundgesetz. Wir vertrauen nicht darauf, dass allein Regierungen oder Parlamente die richtigen Lösungen zu Währungskrisen, Migration oder Pandemiebewältigung finden. Das Volk als Souverän muss in direkter Mitbestimmung an diesen Entscheidungen beteiligt sein.

Bitte vervollständigen Sie den folgenden Satz: Corona ist für mich...

...eine beispiellose Herausforderung, ein gesundes Verhältnis von Freiheiten des Einzelnen und politischen Eingriffen zum Schutz der Allgemeinheit zu finden, was derzeit krachend scheitert – zulasten der Grundrechte eines jeden Bürgers, zugunsten staatlicher Übergriffigkeit.

STECKBRIEF:



Alter: 30 Jahre

Ausbildung: Politikwissenschaftler, Abschluss Master of Art

Familienstand: ledig

Wohnort: keine Angabe

Politischer Werdegang: bis 2015 Mitglied der FDP, seit Ende 2015 Mitglied der Alternative für Deutschland. Seit 2016 Mitglied des Landesvorstands der AfD Thüringen, seit Ende 2020 als stellvertretender Landesvorsitzender. Seit 2019 Mitglied des Thüringer Landtags, dort Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion sowie im Haushalts- und Finanzausschuss und im Verfassungsausschuss.