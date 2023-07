Grundschüler der Westschule in Jena gestalten ihre Schulwege aus kindlicher Sicht

An der Westschule startet das Projekt „Bespielbare Stadt“. Justus (7), Josef (7) und Marla (7) beteiligten sich an der Kreideaktion. Rechts im Bild: der Horterzieher Tino Buschbeck.

Jena. Aktion bespielbare Stadt will Spielgeräte an öffentlichen Wegen aufstellen. Wir das gehen soll, und warum das im hessischen Griesheim erfolgreich ist.

Verkehrsexperten können Schulwege planen und werden am Ende doch überrascht: Plötzlich biegen Kinder links und nicht rechts ab oder queren an unerwarteter Stelle die Straße. An der Westschule startete am Montag kurz vor den Sommerferien das Projekt „Bespielbare“ Stadt. Es ist der Versuch, den öffentlichen Raum für Kinder zurückzugewinnen.

Pfeile für die Wegrichtung, Kreuze an Stellen, wo eine Straße überquert wurde: Wer sich als Westschüler am Montag auf den Heimweg machte, war zumeist mit Kreide bewaffnet und markierte seinen Schulweg bis vor die eigene Haustür. Und zusätzlich wurden die Mädchen und Jungen der Grundschule gebeten, ihre Erfahrungen zu den Schulwegen zu teilen. „Alle Schulwege werden von Erwachsenen geplant. Und dann gibt es die unsichtbaren Magnete in der Straße, von denen die Kinder magisch angezogen werden“, sagt Bernhard Meyer von der Evangelischen Hochschule Darmstadt. Der Stadtplaner erarbeitet mit vielen Beteiligten ein Konzept für die Westschule. Dabei geht es darum, die Schulwege attraktiv und sicher zu gestalten: Zum Beispiel durch Objekte, auf denen Kinder balancieren oder über die sie springen können.

Vorbild ist die Stadt Griesheim

Die Stadt Griesheim im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg ist seit 2009 eine „Bespielbare Stadt“ und hat alle relevanten Kinderorte wie Schule, Spielplätze und mehr durch ein Wegenetz verbunden, das in Zusammenarbeit mit Kindern ermittelt wurde. 100 Spielobjekte ermöglichen es, sich durch die Stadt hindurchzuspielen. In Jena sollen in einem nächsten Schritt die Ergebnisse der Kreideaktion in einen Stadtplan übertragen werden sowie mögliche Standorte für bespielbare Objekte empfohlen werden. „Auf diese Weise gewinnen wir Aufschluss über die genauen Wege, die die Schülerinnen und Schüler nehmen. Zusammen mit der Umfrage bekommen wir so einen guten Überblick, wo Schwerpunkte liegen, Verbesserungspotential besteht und welche Wünsche die Kinder für ihren Schulweg haben“, sagt Meyer.

Der Zeitpunkt für den Auftakt ist nicht zufällig gewählt. Im kommenden Jahr solle die August-Bebel-Straße/Semmelweisstraße/Erfurter Straße grundhaft saniert werden, sagt der Fachdienstleiter Mobilität, Michael Margull. Er betonte, dass man für ein überzeugendes Ergebnis die Perspektive der Kinder einnehmen müssen.

Teilauto finanziert Konzept

Der Carsharing-Anbieter „TeilAuto“ finanziert das Konzept. Ein Mitarbeiter des Unternehmens sei begeistert von den Ergebnissen in Griesheim gewesen, sagt Niklas Wachholtz, Thüringer Regionalleiter bei „teilAuto“. Im Kern deckten sich die Ziele seines Unternehmens mit denen der Stadtplanung: Experten wissen, dass jedes Carsharing-Auto 15 private Fahrzeuge ersetzt. Und gleichzeitig sollen die Kinder den öffentlichen Stadtraum zurückerobern. Das passt. Schulleiterin Ute Plötner freute sich ganz besonders, dass die Westschule für das Projekt ausgewählt wurde.

„Aus Kinderorten sind Inseln geworden. Elterntaxis gewährleisten den Fährverkehr. Wenn Kinder sich auf die Socken machen sollen, dann müssen Straßen nicht nur Fahrbahnen und Gehwege haben, für alle, die unterwegs sind, Autos und Fußgänger. Es werden Parkplätze für Autos gebraucht, aber eben auch Parkplätze für Menschen“, schreibt zum Beispiel Bernhard Meyer in seinem Buch „Die bespielbare Stadt – Die Rückeroberung des öffentlichen Raums“.