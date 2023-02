Grundstücke an Jenaer Politiker verkauft

Jena. Jena vor 30 Jahren (5): Stadtverordnete kritisieren Liegenschaftsamt. Geht es hier gerecht und zügig zu?

Fast schon investigativ trat die grüne Ratsfraktion vor 30 Jahren in der Stadtverordnetenversammlung in Erscheinung. In einer Anfrage an den Oberbürgermeister wollten die Grünen wissen, ob städtische Grundstücksverkäufe „zügig und gerecht“ über die Bühne gehen. Und dann hieß es ganz unvermittelt: „Das Thema erhält zusätzliche Brisanz, weil eine ganze Reihe von Abgeordneten inzwischen selbst Immobilien von der Stadt Jena erworben hat.“

Jenas damaliger Oberbürgermeister Peter Röhlinger (FDP) antwortet, dass es nur fünf Stadtverordnete waren, die ein bebautes Grundstück von der Stadt Jena erworben haben. In fünf Fällen geschah dies zur Sicherung des eigenen Gewerbebetriebes und in einem Fall zur Verbesserung der Wohnsituation.

Bei einheimischen Investoren stellten die Grünen ansonsten Verärgerung fest, weil die Bearbeitung der Kaufanträge zu lange dauere. Als Negativ-Beispiel wurde der Standortwechsel von Jenapharm genannt, die sich für einen Produktionsstandort in Weimar entschieden hatten. Die Verwaltung sah dies nicht so.

Vor 30 Jahren gab es bei der Stadtverwaltung noch ein fluktuierendes Grundstücksgeschäft über das Liegenschaftsamt: „Wir haben 278 Grundstücke verkauft“, wurde dem Rat mitgeteilt. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer lag bei acht Monaten. Weiterhin waren 1000 Kaufanträge im Liegenschaftsamt registriert. Oftmals handelte es sich um Kaufanträge für Gartenland oder um Grund und Boden für bereits errichtete Garagen.

In unserer Reihe geben wir wieder, was vor 30 Jahren in der Jenaer Stadtverordnetenversammlung besprochen wurde. Das Gremium war Vorgänger des heutigen Stadtrates.