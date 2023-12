Landtagswahl Güngör und Thomas führen Jenaer Linke in die Landtagswahl

Jena Wichtige politische Weichenstellung im Volkshaus. Gegenkandidaten gab es bei der Linken nicht.

Die Linke Jena hat an diesem Wochenende im Volkshaus Jens Thomas als Direktkandidaten im Wahlkreis 37 (westlich der Saale) und Lena Saniye Güngör als Direktkandidatin im Wahlkreis 38 (östlich der Saale) aufgestellt. Beide erhielten jeweils ein eindeutiges Wahlergebnis von 88 beziehungsweise 80 Prozent der Stimmen.

Jens Thomas ist mit Unterbrechungen seit 2011 Vorsitzender der Jenaer Linken und seit 2004 Mitglied des Jenaer Stadtrats, dessen Vorsitzender er heute auch ist. Thomas sagte in seiner Vorstellungsrede: „Wir müssen uns dem Rechtsruck mit aller Kraft entgegenstellen und soziale Gerechtigkeit mit Klimaschutz verbinden. Ich kämpfe dafür, dass die Linke 2024 wieder stärkste Kraft im Thüringer Landtag wird und Bodo Ramelow unser Ministerpräsident bleibt.“

Lena Saniye Güngör zog 2019 als damals jüngste Abgeordnete in den Thüringer Landtag ein. Als Vorsitzende der Fraktion der Linken im Jenaer Stadtrat ist sie mit nahezu allen kommunalpolitischen Themen vertraut. Die 29-Jährige, die vor einer Woche zum ersten Mal Mutter geworden ist, macht Gerechtigkeit zu ihrem Thema. „Egal ob Rentnerinnen und Rentner, Studierende, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Migrantinnen und Migranten – Jena soll auch in Zukunft für alle erlebbar und bezahlbar bleiben.“

Güngör und Thomas wurden durch den Stadtvorstand vorgeschlagen, Gegenkandidaturen gab es nicht. Der stellvertretende Vorsitzende der Jenaer Linken, Lorenz Münderlein, hob in seiner Begründung hervor, dass mit Güngör und Thomas zwei der profiliertesten Linken aufgestellt werden und es jetzt gelte, Kräfte zu bündeln und gemeinsam in den Wahlkampf zu gehen. Die Linke habe das Ziel, „beide Direktwahlkreise zu verteidigen und menschenverachtende Positionen in Jena nicht zuzulassen“.