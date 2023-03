Gütesiegel für das Jenaer Schullandheim

Für sein Projekt "Gesund und fit durch bewusste Ernährung" erhielt das Schullandheim Jena - vertreten durch Sebastian Göring (links), Andy Most und Sabine Kopf - am Freitag das Gütesiegel "Anerkanntes Schullandheim“ von Winfried Speitkamp.

Für sein Projekt „Gesund und fit durch bewusste Ernährung“ erhielt das Schullandheim „Stern“ in Jena – vertreten durch Sebastian Göring (links), Andy Most und Sabine Kopf – jetzt das Gütesiegel „Anerkanntes Schullandheim des Landes Thüringen“. Staatssekretär Winfried Speitkamp vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport überreichte es im Rahmen der Mitgliederversammlung des Landesverbandes der Schullandheime in Thüringen e. V. in Renthendorf.

Maßgeblich für die Themenwahl waren laut Sabine Kopf gesellschaftliche Probleme durch Übergewicht und die Tatsache, dass Ernährung sowohl Bestandteil der Lehrpläne als auch des Bildungsplans in Thüringen sei. Träger des Schullandheimes ist die Stadt Jena.