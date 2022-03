Gebrauchte Fahrräder und Werkzeug wurden gestern an die Bewohner der Jenaer Flüchtlingsunterkunft "Am Egelsee" übergeben.

Gute Fahrt auf reparierten Fahrrädern in Jena

Jena. ADFC und Jenawohnen versorgen Flüchtlinge in Jena-Nord mit Fahrrädern. Werkzeug gab es gleich mit dazu.

Der Fahrradclub ADFC und das städtische Unternehmen Jenawohnen machen mobil. Zwanzig gebrauchte Fahrräder wurden an Bewohner der Flüchtlingsunterkunft „Am Egelsee“ in Jena-Nord übergeben. Dazu erhielten die Flüchtlinge Werkzeuge, Pflegeprodukte und eine Standluftpumpe, um die Räder betriebsbereit zu halten. Ein Werkzeugkasten wurde an das Betreuungsteam der Awo übergeben.

Klaus-Christian Friese, ehrenamtlicher Leiter der Selbsthilfewerkstatt des ADFC Jena-Saaletal, lud die Bewohner zudem ein, mal am Spitzweidenweg 7 vorbeizuschauen, sobald dort wieder geöffnet sei. Helfer würden immer gebraucht. Seit im vergangenen Herbst über Belarus und Polen vermehrt Flüchtlinge nach Jena kamen, stieg der Bedarf an Fahrrädern sprunghaft an. Das Team der Werkstatt schraubte die Aktivitäten zum Instandsetzen gespendeter Räder umgehend hoch.

Barbara Albrethsen-Keck, die ADFC-Kreisvorsitzende, dankte ausdrücklich Jenawohnen. Deren Hausmeister hatten ein Auge auf herrenlose Fahrräder in den Wohngebieten. Bevor die Räder zur Aufarbeitung an den ADFC gingen, wurden die Halter aber per Aushang über die geplante Umnutzung informiert.

Oft werden Räder „ausgesetzt“, weil eine Reparatur nicht mehr sinnvoll erscheint. Dabei geht Reparieren über Studieren, wie erfolgreiche Probefahrten gestern bewiesen.