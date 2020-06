Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen: Aufruhr beim Floristen

Nach wie vor gelten in den Geschäften Zugangsbeschränkungen. In die kleineren Läden darf manchmal nur eine Person rein. Dicke Luft gab es deswegen in einem Blumenladen mit einem

2-Personen-Corona-Limit, wie eine Leserin berichtete.

Die Dame wollte nur schnell Blumen kaufen. Von außen schien die Luft rein. Sie hatte durch die Scheibe nur eine andere Kundin gesehen. Doch als die Frau in den Laden kam, sprang eine zweite Kundin aus dem Gebüsch hervor. Damit waren drei Leute im Geschäft, einer zu viel.

Kundin 2 wurde sauer, lief rot an wie eine Mai-Nelke und verließ empört den Laden. Kundin 3, die unschuldig auf den zweiten Platz aufgestiegen war, konnte sich nicht mehr bei ihr entschuldigen. Schon gar nicht mit einem Blumenstrauß. Dabei braucht der örtliche Blumenhandel doch jeden Kunden.

Fest steht: Corona hat den Floristen zugesetzt. Sie spüren den Ausfall von Veranstaltungen. Ob die von der Landesregierung am Dienstag angekündigten Lockerungen auch Blumenkauf-Impulse setzen? Länger schon sind wieder Sonntagsbesuche bei der Schwiegermutter möglich , wo der Blumenstrauß obligatorisch ist.

Die verärgerte Kundin ist vermutlich gleich in den nächsten Supermarkt gerannt, um dort Blumen zu kaufen. Dort lag das Limit bei

200 Kunden. Ganz unverblümt!