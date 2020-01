Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Händler als Treiber der Stadtentwicklung in Jena

Bei einigen guten Entwicklungen im Herzen von Jena war der Verein „Initiative Innenstadt“ als Verbund hiesiger Händler und Gastronomen „mindestens der Katalysator“.

Das hat City-Manager Hannes Wolf am Donnerstag im Gespräch festgestellt kurz vor Beginn des 3. Neujahrsempfangs der Initiative im Ricarda-Huch-Haus. Die selbstbewusste Einschätzung geht mit wachsendem Gewicht einher – die Initiative hat innerhalb von anderthalb Jahren ihre Mitgliederzahl von 30 auf fast 100 erhöht.

Jenas lang beschlossenes Parkleitsystem wird in Praxis umgesetzt

Hannes Wolf nannte als „Katalysator-Beispiel“, dass die Stadt nun die Energie aufgebracht habe, das lange beschlossene Parkleitsystem in die Praxis umzusetzen. Oder dass ein Stück Eichplatz in der „Rummel-Zeit“ fürs Parken frei bleibt. Oder dass der „Bunte Markt“ (Volksmund: „Schlüpfermarkt“) einmal wöchentlich veranstaltet wird und nicht mehr im Monat einige Tage am Stück. Da habe es im Dialog mit der Stadt Belange gegeben, „wo wir teilweise gegen Widerstand anliefen“, sagte Hannes Wolf. „Aber das muss man wie in der Ehe auf Augenhöhe ausdiskutieren.“ Vereins-Vorsitzende Michaela Jahn formulierte ebenfalls ein verhalten positives Resümee zur Kooperation mit der Stadt: „Was schon klappt: Wir werden angehört.“

„Wir können unsere Show machen“

In wachsendem Maß zufrieden ist Hannes Wolf mit den verkaufsoffenen Sonntagen. Beim ersten Mal – Wolf ist seit 2018 City-Manager – „hab ich noch jeden Einzelhändler bequatscht“, sagte er. „Das muss ich jetzt nicht mehr.“ Vom Umsatz an solchen Tagen einmal abgesehen, sei das doch ein wichtiges Marketing-Instrument. „Wir können unsere Show machen.“

Ihre „Show“ in puncto Weihnachtsbeleuchtung hat die Initiative Innenstadt ebenfalls gut auf die Bühne gebracht: Jenawohnen konnte als Anrainer in der Saalstraße für das Sponsoring der dortigen stadttypischen Beleuchtung „Planeten, Sterne, Galaxien“ gewonnen werden. Nicht von ungefähr ist Hannes Wolf demnach zu einem Vortrag nach Pforzheim eingeladen worden, wo er bei einem Beleuchtungshersteller zum Thema referieren soll. „Das war ja in der Saalstraße nur ein Startschuss“, sagte Michaela Jahn. Straßenweise wolle die Initiative versuchen, weitere Anwohner und Gewerbetreibende fürs Sponsoring zu aktivieren.

Wichtigstes Kriterium: die Einkaufsmöglichkeiten

Grundlegendes: Hannes Wolf verwies auf eine bundesweite repräsentative Passanten-Befragung zu zehn Kriterien einer attraktiven Innenstadt wie Stadtbild, Nahverkehr, Parken, Grünflächen und Gastronomie. Demnach sind nach Erhebungen von 2007, 2009, 2015 und 2019 die „Einkaufsmöglichkeiten“ bei Gewichtungsanteilen von 60 bis über 76 Prozent immer wieder als das mit Abstand bedeutsamste Kriterium genannt worden. Deshalb erwarte auch die Initiative Innenstadt, dass, wie Wolf formulierte, der Handel in Jena „pro-aktiv unterstützt wird. Das findet aber nicht statt.“ Angesichts des Fachkräftemangels und passend zum ausgerufenen Fernziel von 200.000 Einwohnern „brauchen wir aber auch die attraktive Innenstadt“, sagte Wolf. Die Bedeutung des Kriteriums „Einkaufsmöglichkeiten“, so scheint ihm, ist aber bei einigen Leuten „nicht angekommen“. Und deshalb bleibt etwa die Parkplatz-Not für die Initiative ein heißes Thema.