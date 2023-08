Häusliche Gewalt in Jena: Frau schreit um Hilfe

Jena. Am Einsatzort angekommen, standen die Polizisten jedoch vor einer unerwarteten Schwierigkeit: Wie eine Hundeleine bei der Spurensuche half

Am frühen Donnerstagabend meldeten Bewohner des Spitzweidenweges, dass eine Frau aus einem Obergeschoss eines mehrgeschossigen Hauses um Hilfe und um die Verständigung der Polizei flehte. Dies geht aus einer am Freitagmittag veröffentlichen Pressemitteilung der Polizeiinspektion Jena hervor.

Als die alarmierten Polizisten jedoch vor Ort eintrafen, standen sie vor einer unerwarteten Schwierigkeit: Denn aufgrund der Vielzahl der Wohnungen gestaltete sich eine genaue Lokalisierung der Frau, die nunmehr auch nicht mehr um Hilfe schrie, als schwierig.

Junge Frau mit Platzwunde öffnete Polizisten die Tür

Glücklicherweise hatte aber ein weiterer Hausbewohner nur wenige Minuten zuvor einen Hundebesitzer mit blutender Nase beim Verlassen des Hauses beobachtet. Über eine Hundeleine an einer Wohnungstür konnten die Polizisten schließlich die betreffende Wohnung ausfindig machen. Nach dem Klingeln öffnete ihnen eine mental aufgelöste, junge Frau, welche eine Platzwunde unter einem Auge aufwies, schreibt die Polizei weiter. Des Weiteren befand sich der gesuchte Hundebesitzer mit Nasenverletzung ebenfalls in der Wohnung.

23-Jähriger wollte Freundin am Verlassen der Wohnung hindern

Im Rahmen einer getrennten Befragung wurde vor Ort bekannt, dass der 23-jährige Deutsche, seine 24-jährige Freundin wohl durch Verschließen der Wohnungstür und Einbehalten des Schlüssels am Verlassen der Wohnung hindern wollte, wogegen sich die Frau verbal zur Wehr setzte. Der Streit eskalierte und endete in einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge sowohl der Mann als auch die Frau Verletzungen davon trugen.

Bereits vor Eintreffen der Polizei hätten sich beide augenscheinlich schon wieder emotional angenähert, heißt es im Bericht der Polizei. Die verletzte Frau kam dennoch vorsorglich zur Versorgung ins Klinikum.

Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. red