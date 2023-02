Halle (Saale) bekommt Zuschlag für Zukunftszentrum Deutsche Einheit - Jena geht leer aus

Jena. Halle an der Saale soll Standort für das geplante Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation werden. Das sagt Jenas Oberbürgermeister dazu:

Jena, Leipzig, Frankfurt (Oder), Plauen und Eisenach: Sie alle wollten Standort für den das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation werden. Nun hat sich die Jury für Halle (Saale) entschieden. Bis 2028 sollen am Riebeckplatz rund 200 Millionen Euro investiert werden. Eine letzte Hürde gibt es noch.

Wie der mdr berichtete, stimmte eine Jury am späten Dienstagabend dafür, das Zentrum am Riebeckplatz anzusiedeln. Offiziell verkündet werden soll die Entscheidung erst am Mittwochnachmittag. Dann hat der Ostbeauftragte des Bundes, Carsten Schneider (SPD), zu einer Pressekonferenz eingeladen. Zuvor muss aber noch die Bundesregierung die endgültige Entscheidung treffen.

Sechs ostdeutsche Städte waren im Rennen

Im Rennen um die Wissenschaftseinrichtung waren sechs ostdeutsche Städte mit fünf Vorhaben, neben Halle, Frankfurt an der Oder (Brandenburg), Leipzig und Plauen (Sachsen) sowie Jena und Eisenach (Thüringen). Auch aus Sachsen-Anhalt hatte es zu Beginn des Verfahrens mehrere Interessenten gegeben: Magdeburg, Dessau-Roßlau und die Lutherstadt Wittenberg hatten sich beworben, ihre Pläne aber zugunsten von Halle später zurückgezogen.

Jenas Oberbürgermeister gratuliert Halle zum Erfolg

"Ich bin traurig, und nach wie vor der Überzeugung, dass das Zukunftszentrum in Jena ideale Bedingungen vorgefunden hätte", sagt Thomas Nitzsche (FDP), Oberbürgermeister von Jena. Er gratuliert Halle zum Erfolg, hofft aber auf nachhaltige Effekte. "Dass über der Bewerbung in der Region Jena, auch ohne den Zuschlag, etwas Bleibendes entstanden ist, da bin ich sehr sicher."