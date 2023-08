Blick auf den Delikat in der Weigelstraße in Jena (1985).

Handel zu DDR-Zeiten in Jena: Was es im Delikat zu kaufen gab

Jena. In der Weigelstraße kamen einst Feinschmecker auf ihre Kosten, wenn sie ein dickes Portemonnaie hatten. Nicht weit entfernt befand sich das „Nesthäkchen“.

In den Schaufenstern türmen sich die Konservenbüchsen mit Ananas oder Mandarinen. Wo sich heute in der Weigelstraße die Fahrradwerkstatt von „Bike and Snow“ befindet, war einst der Anlaufpunkt für exklusive Lebensmittel in Jena. Der Delikat-Laden bot Waren zu gehobenen Preisen, die Kundinnen und Kunden in den Kaufhallen vergeblich suchten.

Die DDR hatte im Jahr 1966 begonnen, Delikat-Geschäfte zu eröffnen. Die sollten zum einen die Bedürfnisse der Bevölkerung nach besonderen Waren decken, zum anderen aber auch helfen, das im Umlauf befindliche Geld abzuschöpfen. Entsprechend hoch waren die Preise für die teils importierten Produkte.

Begehrte heimische Ware im Verkauf

Aber auch begehrte heimische Ware verschwand aus den normalen Lebensmittelläden, um in neuer Verpackung und zu deutlich gestiegenen Preisen im Delikat zu landen. Dem Zulauf zum „Deli“ tat das keinen Abbruch. „Spitzenerzeugnisse – Spitze im Geschmack“ stand als Werbeslogan ans Jenaer Schaufenster geschrieben.

Spielecke für Kinder in der Konsum-Verkaufsstelle „Nesthäkchen“ in der Johannisstraße (Aufnahme vom 1. März 1971). Foto: Archiv unserer Zeitung

Derselbe Fahrradhändler nutzt heute auch ein Geschäft auf der anderen Straßenseite. Ein Teil seiner Fläche befindet sich an der Ecke zur Johannisstraße in einem Teil jenes Geschäfts, in dem 1971 die Konsum-Genossenschaft ihre Nesthäkchen-Verkaufsstelle eröffnet hat. Am 1. März begrüßte das Kollektiv zum ersten Mal die Kunden im Spezialladen für Baby- und Kinderkleidung: Auch an die Beschäftigung der Kleinen war gedacht, während die Mama in der Schlange wartete. Im Laden war extra eine mit Gitterstäben umfasste Spielecke eingerichtet.

