Handgemacht-Tage: Jena und Oberfranken rücken zusammen

Jena. Die beiden besonderen Tage finden parallel zum diesjährigen Holzmarkt statt. Auch einen zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag soll es geben.

Einen zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag soll es am 23. April geben. Das geht aus einer Information der Initiative Innenstadt hervor. In diesem Jahr findet der Holzmarkt am 22. April statt. Das Besondere sei die Ergänzung durch die Handgemacht-Tage, die am 22. April und 23. April parallel auf dem Markt veranstaltet werden.

An zahlreichen Ständen werden Handwerker, Künstler, Vereine und andere Akteure aus den Regionen Jena-Saale-Unstrut und Oberfranken die Vielfalt ihrer Arbeit unter dem Motto „handgemacht“ präsentieren – aus ganz unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel der Verarbeitung von Lebensmitteln, mit lokalen Brauereien und Winzern, Ton- und Porzellanwaren, Pflanzenzucht und Pflege und mehr. Zukünftig soll das Format im jährlichen Wechsel des Veranstaltungsortes, so also 2024 in Hof, stattfinden.

Weitere beantragte verkaufsoffene Sonntage in Jena: 21. Mai zum Frühlingsmarkt, 17. September zum Altstadtfest und 10. Dezember zum 2. Advent.