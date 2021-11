Handtasche aus offenem Auto geklaut - Radfahrer übersehen

Jena/Stadtroda. Hier sind die Polizeimeldungen für Jena und Stadtroda.

Handtasche aus unverschlossenem Auto geklaut

Donnerstagvormittag ereignete sich in der Fritz-Reuter-Straße ein Diebstahl aus einem Auto. Laut Polizei hatte die Fahrzeugführerin ihren abgestellten Pkw kurzzeitig verlassen, ohne diesen zu verriegeln. Das nutze ein unbekannter Täter und entnahm eine Geschäftstasche sowie eine Handtasche, samt Geldbörse und zwei Mobiltelefonen. Anschließend entfernte der Dieb sich in unbekannte Richtung.

Zwei Fahrräder aus Keller entwendet

Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen widerrechtlich Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schomerusstraße. Hieraus entwendeten sie zwei Fahrräder im Gesamtwett von rund 650 Euro.

Radfahrer übersehen

Einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer übersah am Donnerstagvormittag eine 22-jährige Autofahrerin. Diese wollte vom Parkplatz eines Discounters nach rechts auf die Erlanger Allee abbiegen und übersah dabei den 44-jährigen Radfahrer. Infolge des Zusammenstoßes verletzte sich der Radfahrer und musste medizinisch betreut werden.

Drei Autos bei Unfall beschädigt

Ein Verkehrsunfall mit drei involvierten Fahrzeugen ereignete sich am Donnerstagmittag in Stadtroda. Laut Polizei fuhren zwei Autos und ein Lkw hintereinander die August-Bebel-Straße in Richtung Geraer Straße. Als der 26-jährige Fahrer des vorausfahrenden Autos nach links in die Rosa-Luxemburg-Straße abbiegen wollte, musste dieser wegen des Gegenverkehrs anhalten. Die hinter ihm fahrende 45-Jährige hielt ihr Auto daraufhin auch an. Allerdings reagierte der 27-jährige Lkw-Fahrer zu spät und fuhr auf das Auto der 45-Jährigen auf. Aufgrund des Aufpralls wurde ihr Wagen dann auch noch auf das Auto des 26-Jährigen geschoben. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen.

E-Scooter in Fluß geworfen

Ein Zeuge informierte am Donnerstagnachmittag die Polizei in Jena darüber, dass er zwei E-Scooter unter einer Brücke im Flussbett der Leutra entdeckt hatte. Da der Wasserpegel recht gering war, konnten beide geborgen werden.