Handwerk in Jena und im SHK setzt auf mehr Online-Angebote

Berufsmessen und Lehrstellenbörsen, bei denen junge Leute sich über Berufsbilder im Handwerk informieren und mit potenziellen Ausbildungsbetrieben in Kontakt kommen konnten, sind im vergangenen Jahr ausgefallen. Und ob es in diesem Jahr solche Veranstaltungen geben wird, kann derzeit noch keiner sagen. Umso mehr sei es wichtig, digitale Möglichkeiten auch im Handwerk noch besser zu nutzen und die Digitalisierung weiter voranzutreiben, sagte Uwe Lübbert, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft.

„Auf der einen Seite verzeichnen wir ein steigendes Interesse an der Ausbildung in Handwerksberufen. So sind die Berufsschulstandorte in Jena-Göschwitz, Hermsdorf und Weimar gut ausgelastet. Der Bereich Bau der Berufsschule Gera, wo Maler, Zimmerer und Baufachleute ausgebildet werden, musste sogar erweitert werden“, berichtet Lübbert. Auf der anderen Seite stelle man fest, dass junge Leute oft nur wenig wüssten, welche Berufe es im Handwerk überhaupt gibt, und welche Möglichkeiten sich da dem Einzelnen bieten. Deshalb sei es wichtig, junge Leute auf den Kanälen zu erreichen, auf denen sie nun mal unterwegs seien: über Facebook, Instagram und ähnliche Netze. Hier sollen künftig auch noch mehr Handwerksberufe vorgestellt werden. Wie, dafür werden gerade Pläne gemacht bei der Kreishandwerkerschaft.

Angebote für Lehrlinge und Meister

Persönlich hilft jungen Leuten, die sich für einen Beruf im Handwerk interessieren, das Projekt „Passgenaue Besetzung“. Projektleiterin Manuela Voigt bringt hier über Facebook oder Instagram nach individueller Beratung Handwerksbetriebe und Lehrlingskandidaten zusammen.

Im neuen Jahr will die Kreishandwerkerschaft auch ein neues Projekt mit dem Bildungswerk Bau Hessen-Thüringen an den Start bringen. „Durch die Corona-Einschränkungen brauchen wir Alternativen für die Weiterbildung unserer Meister und deren Mitarbeiter“, sagte Lübbert. Für die wichtigen Schulungen in Sachen Arbeits- und Gesundheitsschutz soll es da künftig Online-Lehrgänge geben. Der Meistersaal im Domizil der Kreishandwerkerschaft in der Jenaer Grietgasse biete auch unter Corona-Schutzbedingungen etwa 15 Schulungsteilnehmern Platz, Referenten könnten hier gut per Video zugeschaltet werden.