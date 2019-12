Handwerker-Geschichten im Camburger „Erzählsalon“

Das riesige Fabrikgebäude der alten Camburger Mühle am Ortseingang der Stadt ist nicht zu übersehen. Doch Mehl gemahlen wird hier schon lange nicht mehr, das Gebäude verfällt. Einer, der sich noch genau an andere Zeiten erinnern kann, ist Willi Rost.

Er war Obermüller in dem Unternehmen, das auf eine über 800 Jahre alte Geschichte zurückschauen konnte, bis die Treuhandanstalt es an einen bayerischen Unternehmer verkaufte und die Besitzer dann den Betrieb nach Weigelsdorf verlagerten. Dann drehten sich keine Mühlen mehr in Camburg.

Willi Rost jedoch hat viel zu erzählen über seinen Beruf und seinen Betrieb, in dem er viele Jahre gearbeitet hatte. Deshalb gehörte der alte Müller auch zu den Gästen der „Handwerker-Erzählsalon“, zu denen Janine Pisarek ins Camburger Stadtmuseum eingeladen hatte.

Die studierte Volkskundlerin, die beim Verlag Rohnstock Biografien in Berlin angestellt ist, leitet dort das Projekt „Handwerk erzählt – Zwischen Tradition und Zukunft“. Und Camburg ist Teil diese Projektes.

In Lehesten, Jena, Lauscha, Posterstein und Camburg berichteten Handwerker über ihren Beruf

„Das Handwerk ist Teil unseres Kulturerbes, es erzählt Geschichten über die Gesellschaft und Werte und gibt Jahrhunderte altes Wissen von Generation zu Generation weiter“, sagt Pisarek. Um diese Erfahrungsgeschichten nicht verloren gehen zu lassen, sei „Handwerk erzählt“ im April 2019 gestartet worden. An je fünf Orten in Sachsen und Thüringen finden je drei Erzählsalons statt.

In Lehesten, Jena, Lauscha, Posterstein und Camburg berichteten Handwerker verschiedener Zünfte über ihren Beruf und ihren Werdegang. „In Camburg gab es sehr spannende Gesprächsrunden, bei denen unter anderem ein Steinmetz, ein Tischler, ein Fleischer, aber auch Metallbauer, Sattler oder Orthopädieschuhmacher berichteten, wie sie zu ihrem Beruf gekommen sindund mit welchen Schwierigkeiten das Handwerk zu verschiedensten Zeiten zu kämpfen hatte und hat.“

Die Erzählungen der Frauen und Männer wurden aufgenommen und werden demnächst abgetippt. „Versierte Biografen unseres Verlages schreiben dann die Geschichten auf, die in einem Buch zusammengefasst werden sollen“, berichtet Pisarek. Im Frühjahr sollen alle Camburger Beteiligten ein Exemplar in den Händen halten können.

Während in Posterstein im Januar der letzte Thüringer Handwerker-Salon stattfindet, starten die Veranstaltungen 2020 dann in Sachsen.