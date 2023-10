Handwerkermarkt lockt wieder nach Lobeda

Jena. Zahlreiche Handwerker und Gewerbetreibende lassen sich am Samstag und Sonntag im Lobedaer Bären über die Schultern schauen.

Der „Förderverein Bären-Lobeda“ führt auch in diesem Jahr wieder seinen traditionellen Handwerkermarkt durch. Dieser findet am Samstag, 28. Oktober, sowie am Sonntag, 29. Oktober, jeweils von 9.30 bis 18 Uhr im Bären in Lobeda statt.

Zahlreiche Handwerker und Gewerbetreibende, die ihr meist traditionelles Handwerk zur Schau stellen und sich gern einmal über die Schultern schauen lassen sind dabei. Ein Großteil der handwerklichen Produkte werde zudem zum Verkauf angeboten, teilt der Förderverein mit. Außerdem bieten zahlreiche Händler selbst produzierte Speisen und Getränke, aus traditioneller Manufakturarbeit an. So könne man neben Kaffee und Bauernkuchen auch eine Ziegenbockwurst oder einen Handkäse probieren. Während beider Tage gebe es auch wieder zahlreiche Beschäftigungen für Kinder. Sie können malen, basteln oder sich bei Lobdeburger Ritterspielen vergnügen.

Im kulturellen Rahmenprogramm gibt es unter anderem am Samstag ab 15 Uhr einen Auftritt der Tanzgruppe „Minimäuse“, und am Sonntag musikalische Auftritte der ortsansässigen Musikschule. Die Mitglieder des Bärenvereins hoffen auf zahlreiche Besucher. red