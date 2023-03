Handwerkernachwuchs Jena und Saale-Holzland freigesprochen

Jena. Insgesamt 34 Junghandwerker haben ihr Wissen und Können mit ihren Gesellenbriefen und Abschlusszeugnissen nun auch offiziell bestätigt bekommen.

Im feierlichen Rahmen im Hotel „Schwarzer Bär“ fanden Freisprechung und Übergabe der Abschlusszeugnisse vor Vertretern ihrer Ausbildungsbetriebe, ihren Angehörigen, den Mitgliedern der Gesellenprüfungsausschüsse und Mitarbeiterinnen der Innungen/Kreishandwerkerschaft statt.

In seiner Begrüßung verwies Lutz Küffner, Obermeister der Innung Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik Jena/SHK, auf die hohe Wertigkeit und besonders im Ausland geschätzte Qualität der in der dualen Lehrausbildung erworbenen Gesellenbriefe für Handwerksberufe. Auch die Gleichwertigkeit des Meisterbriefs mit dem ersten akademischen Hochschulabschluss Bachelor bezeuge die gemeisterten hohen Anforderungen an Wissen und Fertigkeiten ihrer Inhaber.

Nun heiße es technisch „am Ball bleiben“, um auch die stetigen Weiterentwicklungen der Technik ihrer Gewerke von Gebäudeinstallation, über -automation und -ausrüstung zu meistern. Diesen Rat gab ihnen Ehrengast und Ehrenredner Thomas Neupert, Vorstandsmitglied der Sparkasse Jena-Saale-Holzland, mit auf den Weg.

Die aus der Zeit der Zünfte überlieferte und als Tradition gepflegte Zeremonie der Freisprechung von den Pflichten eines Lehrlings nahm Tobias Geissler, Obermeister der Elektroinnung Ostthüringen, vor. Besonders stachen die beiden Jahrgangsbesten Markus Böttger, Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik (Lehrbetrieb Jenelektrik GmbH, Golmsdorf) sowie Marius Reichenbach, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (Lehrbetrieb RME Gebäudetechnik Jena GmbH, Rothenstein) mit ihren Prädikaten „Gut“ in den Abschlussergebnissen hervor. Beide haben sich nach dem Abitur bewusst für einen Beruf im Handwerk entschieden.

Der 23-jährige Golmsdorfer Markus Böttger wird sich ab Anfang Herbst zum Techniker Mechatronik weiterqualifizieren. Marius Reichenbach, 22 Jahre und nach eigenen Worten „noch“ wohnhaft im Weimar, wird Wissen und Fertigkeiten im Rothensteiner Lehrbetrieb nun als Junggeselle vertiefen. Die ersten Gratulationen erhielten sie von Kreishandwerksmeister Thomas Jüttner sowie ihren Obermeistern Tobias Geissler, Elektroinnung Ostthüringen, und Lutz Küffner, Innung Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik Jena/SHK.

Christian Schöppe, Elektromeister und Betriebsinhaber, regte in Richtung Politik an, Schulabgänger zu einer Berufsausbildung zu verpflichten und allen Auszubildenden ein Lehrgeld in gleicher Höhe zu zahlen.