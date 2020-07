Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Harmonic Brass unter freiem Himmel in Jena

Das Münchener Blechbläser-Ensemble Harmonic Brass ist am heutigen Dienstag auf Einladung des Jenaer Posaunenchores zu Gast in Jena. Mit den Bayern trifft Johann Sebastian Bach auf Michael Jackson, Gioacchino Rossini lernt die Sendung mit der Maus kennen oder Tangos und italienische Klassiker beschwören einen einzigartigen Sommer. Eintrittskarten sind noch an der Abendkasse erhältlich. Moderiert wird mit einer Flüstertüte. Am Harmonic-Brass-Glücksrad warten auf die Zuhörer zudem leidenschaftliche Hauptgewinne.

Das Ensemble möchte mit seiner Sommerreise auch ganz bewusst ein Signal setzen: Kultur und Musik im Speziellen seien ein elementarer Bestandteil der Gesellschaft. Jedes abgesagte Konzert sei ein Schritt in die falsche Richtung, heißt es. Mit der nötigen Gelassenheit, bei allem Respekt für momentan geltende Regeln, sei jedoch ein großer Schritt in die dringend benötigte Normalität getan.

Dienstag, 7. Juli, 19.30 Uhr, Johannisfriedhof