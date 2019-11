Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hauptsache Dauerkarte

Achtung: Test! Und im Ergebnis kann ich sagen: Die Tarif-Designer für den Eintritt in das Freizeitbad GalaxSea haben die Psychologie gut eingepreist. Denn ist es nicht angenehm, auf das ständige Rumfingern nach Geld verzichten zu können? Längerfristig jedenfalls. Als Freizeitschwimmer hatte ich mich zum Kauf einer 10-Stunden-Karte entschieden. 47 Euro plus 5 Euro Pfand für den Plast-Coin. Das gibt so ein Klubgefühl. Mit dem mutmaßlich sehr durchschnittlichen Anspruch „Heut’ mal ‘nen Stündchen schwimmen“ klingt der Preis aufs Erste danach, etwa zehnmal am Stück das GalaxSea besuchen zu können. Die Realität sieht aber anders aus: Ausziehen und Duschen vorab plus Duschen, Abtrocknen, Badehose-Auswringen und Klamotten-Anziehen danach - da sind in der Summe mindestens schon mal 15 Minuten ohne Schwimmen dahin. Beim Verlassen des Bades nach durchschnittlich 45 Minuten Schwimmen zeigte der Drehkreuz-Automat mir nach Auslesen des Coins folgerichtig stets deutlich mehr als eine Stunde verbrauchter Zeit an. Dabei trage ich schon die schnürsenkellosen Slipper! Ich lerne daraus: Die 70-Minuten-Einzelkarte á 5 Euro ist für mich viel günstiger. Und die 10-Stunden-Karte scheint zu teuer und wenig rabattträchtig. Das gilt sicher nicht aus Sicht von Leuten, die weniger Umkleide- und Dusch-Zeit vertun, weil sie zwei, drei Stunden am Stück schwimmen. Mal sehen, ob ich mich durchringe, für eine Ärmelkanal-Durchquerung zu trainieren!