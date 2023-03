Freiwillige Feuerwehr Kahla begrüßt Nachwuchs

Jena. Bei der 160. Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kahla wurden Ausbildungsdefizite und das neue Einsatzfahrzeug thematisiert.

Die Freiwillige Feuerwehr Kahla hat am Samstag ihre 160. Jahreshauptversammlung veranstaltet. Stadtbrandmeister Frank Lötel berichtete über das vergangene Jahr. Corona habe sie immer noch fest im Griff gehabt. Erst im Juni konnte die Feuerwehr wieder in den Regelbetrieb übergehen. Der Ausbildungsbetrieb konnte wieder anlaufen und die Einsatzfahrzeuge wieder regulär besetzt werden. Für die Ausbildung hätte die freiwillige Feuerwehr nach eigenen Angaben rund 1166 Stunden investiert „Das ist eine Erleichterung“, sagte Lötel, denn es seien viele Defizite bei der Ausbildung aufgefallen. Diese müsse man jetzt wieder beheben.

Außerdem gebe es tagsüber zu wenig Personal. Viele der Mitglieder würden nicht zu den Einsätzen kommen, obwohl sie zu diesen Tageszeiten zu Hause seien, so Lötel. „Hier sollte noch mal jeder in sich gehen und gegebenenfalls nachlesen, was es heißt Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr zu sein“, appellierte Lötel an seine Kameraden.

Dabei müsse man allerdings bedenken, dass die freiwillige Feuerwehr nur durch das ehrenamtliche Engagement ihrer Mitglieder möglich ist. Viele hätten nebenbei noch Familie und Beruf, so Lötel. Deshalb freue er sich umso mehr, vier neue Mitglieder in den eigenen Reihen aufzunehmen. Einer der Neuzugänge komme von der eigenen Jugendfeuerwehr. Diese leiste eine wichtige Arbeit zum Erhalt der Feuerwehr. Die Mitglieder zahl steigt damit auf 57.

Weniger Einsätze als im Vorjahr

2022 habe es für die Freiwillige Feuerwehr Kahla nur 156 Einsätze gegeben. Das seien rund 50 weniger als im Vorjahr. Grund dafür sei der Notarzt, der seit September in der Stadt stationiert ist. Insgesamt seien 180 Stunden für Einsätze aufgewendet wurden.

Eine Investition des letzten Jahres sei besonders wichtig gewesen: das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10). „Dieses Einsatzfahrzeug wurde in erster Linie zum Schutz der Bevölkerung der Stadt Kahla beschafft“, sagt Lötel. Das neue HLF 10 sei keineswegs ein Geschenk an die Feuerwehr, sondern elementar für den Brandschutz der Stadt.

Außerdem war die freiwillige Feuerwehr auch in anderen Bereichen aktiv. Das Sozialgebäude wurde zur Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge, zum 160. Jubiläum fand ein Umzug statt und die Feuerwehr öffnete sich zum Tag der offenen Tür. Lötel bedankt sich deshalb bei seinen Kameraden und hofft auf ein kameradschaftliches Jahr 2023.