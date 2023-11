Havarie auf Straßenbahn-Strecke in Jena: Missgeschick behindert Verkehr

Ein Auto ist am Donnerstagabend in der Dornburger Straße ins Gleisbett gefahren.

Jena Ein Spurwechsel in Jena-Nord hat Tücken: Am Donnerstagabend führte das zum Ausfall von Straßenbahnen.

Das Missgeschick einer Autofahrerin hat am Donnerstagabend für Behinderungen im Straßenbahnverkehr in Jena geführt. Der Jenaer Nahverkehr organisierte aber schnell eine Ersatzvariante, um die Einschränkungen für die Fahrgäste in Grenzen zu halten.

Was war passiert? In der Dornburger Straße in Höhe der Kreuzung zur Scharnhorststraße folgte der BMW mit Zwickauer Kennzeichen nicht dem Straßenverlauf, sondern geriet ins separate Gleisbett, das an dieser Stelle beginnt. Das Fahrzeug kam erst am Ende der Haltestelle Scharnhorststraße zum Stehen.

Jenaer Nahverkehr organisiert schnelle Ersatzlösung

Durch das Auto im Gleis waren beide Fahrtrichtungen der Straßenbahnen der Linien 1 und 4 ab etwa 19.10 Uhr blockiert. Der Jenaer Nahverkehr änderte daraufhin den Linienverlauf. Statt bis zur Altenburger Straße fuhren die aus Lobeda kommenden Straßenbahnen nur bis zur Nordschule und wendeten dort über den Betriebshof Nord, bevor sie wieder die Fahrt in Richtung Lobeda-West antraten. Der normalerweise an der Haltestelle Altenburger Straße beginnende Schienenersatzverkehr in Richtung Zwätzen setze bereits an der Nordschule ein.

Aus eigener Kraft konnte die Fahrerin das Auto nicht aus der misslichen Lage befreien, so dass ein Abschleppdienst hinzukommen muss. Es ist längst nicht das erste Mal, dass ein solches Missgeschick passiert. Nicht nur an dieser Stelle in der Scharnhorststraße landen immer wieder Autos im Gleisbett. In der Kahlaischen Straße in Höhe Felsenkeller folgten in der Vergangenheit oft Autos den Straßenbahnschienen – und fuhren sich im Gleisbett fest.

