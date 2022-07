„Health for future“ bei der Kulturarena Jena

Jena. Die Jenaer Aktivisten werben am Eingang für die Klimaziele

Wegen der Hitze wird die Jenaer Ortsgruppe von „Health for future“ am Donnerstag, 21. Juli, ab 18 Uhr am Eingang der Kulturarena einen Stand aufbauen. Dort wollen die Mitglieder mit den Gästen sprechen. Angesichts der Hitzewelle, die auch in Jena aktuell für extreme Temperaturen sorgt, fordert die Bewegung Health for Future effektiven Klimaschutz entsprechend des Pariser Klimaabkommens.

Die Klimaschützer bezeichnen die Klimakrise als einen medizinischer Notfall. Trotzdem seien die politischen Entscheidungen nicht ausreichend für die Einhaltung des in Paris vereinbarten 1,5-Grad-Ziels. Dadurch nehme man in Kauf, dass immer mehr Menschen in Deutschland unter Hitzefolgen leiden.

Auf lokaler Ebene fordert die Gruppe Anpassungsmaßnahmen wie die Erstellung von Hitzeaktionsplänen. Extreme Hitze belaste Herz-Kreislauf-System, Gehirn und Nieren und könne Atemwegserkrankungen verstärken.