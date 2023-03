Heilende Lesung für Kinder in der Jenaer Salzgrotte

Jena. DoroFee erzählt in Jena Geschichten bei Harfenklang

Dorothee Eva Herrmann liest am Donnerstag, 16. März, 15 Uhr als DoroFee in der Salzgrotte Jena Geschichten über Elfen, Drachen und Meerjungfrauen vor. Die Autorin und Illustratorin begleitet sich dabei auf der Harfe. Der Eintritt kostet 20 Euro für Kinder, Eltern zahlen nichts. Das Programm ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Im Anschluss an die Lesung von Dorothee Hermann wird der Elfen- und Feenforscher Doc MacDooley eine Elfenstunde halten mit musikalischer Begleitung durch Dorothee Herrmann.