Heilige Maria kehrt zum Kahlaer Markt zurück

Milde und besonnen blickt sie auf die Kahlaer hinab, die bekrönte Dame mit dem roten Mantel. Als wäre sie nie weg gewesen. Doch längere Zeit musste die Marienfigur untergestellt werden, da das Haus an der Ecke Margarethenstraße zum Markt abgerissen und neu errichtet wurde. Nun ist sie mit frischem Antlitz zurückgekehrt.

Karsten Riedel, Restaurator in Kahla, sicherte vor sechs Jahren die Figur der Jesusmutter. Bereits 2002 wurde in der Riedelschen Werkstatt an ihr Hand angelegt, damals modellierte der Restaurator die linke Hand nach, die lange Zeit fehlte. „Jetzt wurde die Figur ordentlich überarbeitet“, sagt er. Nach Originalbefunden habe er eine neue Farbfassung aufgebracht.

„Viele haben mich bereits gefragt, wann die Figur wieder aufgestellt wird“, sagt Riedel. Am vergangenen Freitag konnte sie mithilfe der freiwilligen Feuerwehr an ihrem Platz eingesetzt werden, enthüllt wurde sie schließlich am Sonntag.

Historistischer Ursprung angenommen

Obwohl Angaben zur früheren Bebauung bis ins frühe 16. Jahrhundert zurückreichen, wie Historiker Peer Kösling recherchierte, vermutet der Restaurator die Entstehung der Marienfigur im 19. Jahrhundert. „Die Proportionen sind typisch für den Stil der Neogotik“, sagt er. In einem Gerichtsbuch von 1527 ist von einer „gehauenen Marienfigur“ an der Stelle die Rede, indes ist die jetzige aus Gipskalk gegossen. Merkwürdig zudem: Die rechte Hand wurde aus Holz geschnitzt.

Die neue Bebauung ersetzt die vorher rettungslos vom Hausschwamm befallenen Gebäude in der Margarethenstraße 34/35. Bauherr war die Ärzteversorgung Thüringen, als Generalmieter ist seit wenigen Monaten die Volkssolidarität Ostthüringen eingezogen. Die Gestaltung brachte zuletzt auch kritische Stimmen hervor. So fragte die CDU-Fraktion im Kahlaer Stadtrat detailliert nach, warum einzelne bauliche Gestaltungen von der Altstadtsatzung abweichen. Wie Kahlas Bauamtsleiterin Beate Krauße antwortete, seien allerdings alle Abweichungen von der Baugenehmigungsbehörde und damit auch vom Denkmalamt abgesegnet worden.

Stadt überdenkt Genehmigungsverfahren

Architekt Norbert Spehr sagt auf Nachfrage, dass wegen der Altstadtsatzung die Gestaltung sogar geändert wurde, „wir hatten den Bau anfangs moderner gedacht“. Der Bereich zur Margarethenstraße ist bewusst schlicht gehalten, während zum Markt hin nach historischem Vorbild gearbeitet wurde.

Auch Restaurator Riedel sieht den Neubau als gelungen an. „Natürlich kann man sich über die Ästhetik streiten. Aber warum sollte man nicht auch zeigen, dass man im 21. Jahrhundert lebt?“, fragt er mit Blick auf den neueren Trakt zur Margarethenstraße. Die historischen Ornamente und Fensterbekrönungen zum Markt hin seien zudem zu 80 Prozent vom früheren Altbau übernommen.

Für Bürgermeister Jan Schönfeld (parteilos) ist die Lehre aus der CDU-Anfrage, künftig die Verfahrensarten zu überdenken. Bislang konnte die Stadt bei Baugenehmigungen nur ihr Wohlwollen gegenüber dem Landratsamt ausdrücken. Das geschah für den Neubau noch vor seiner Amtszeit. Es bestehe aber die Möglichkeit, von städtischer Seite eine sanierungsrechtliche Genehmigung als Bedingung einzuführen.