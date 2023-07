Heiliger Rasen, eiliger Rasen

Jena. Über die Unlust am Rummeckern

Ausnahmsweise meckern wir heute an dieser Stelle nicht, sondern tun das ab unter „Hätte, hätte, Fahrradkette ...“ Stimmt, ja, es hätte sich gut gemacht, den alten Rasen vor dessen Austausch im neuen Fußballstadion zu retten. – Einfach quadratdezimeterweise an FC-Carl-Zeiss-Freunde zwecks Umpflanzung versteigert, und der Geist des Europacup-4:0 gegen AS Rom von 1980 wäre in x Kleingärten eingezogen. Dazu ein supi Geldertrag für eine guten Zweck, bingo!

So jedoch landete dem Vernehmen nach die Rollrasen-Spezialfirma aus der Schweiz relativ kurzfristig an, um den neuen Rasen auszurollen. Das lief „ziemlich just in time“, erzählte ein Kenner der Materie. FCC-Sprecher Andreas Trautmann erinnerte sich auf Anfrage an ein Zeitfenster von vier Stunden. Das sei für ein Altrasen-Marketing zu schnell gewesen; die Firma habe das alte Material großteils sofort geschreddert. Trautmann gab sich überrascht vom Hinweis, dass einige Leute sich Stücke des heiligen Rasens dennoch gesichert haben. Er staune, „woher die das wussten“.

So richtig lohnt sich auch diese Story nicht, um darüber zu meckern: die Graffiti-Verschandelung des Saurier-Lehrpfades am Jenzig. Schließlich ist es fast schon hinreichend, dass auf einem der Tatort-Fotos quasi ungewollt eine Kommentierung zu lesen ist: Anscheinend war es die einst mit der Tafel-Anbringung beauftragte Werbeagentur, die am Rahmen des Schaubildes den lateinischen Spruch „Mens sana in corpore sano“ eingefügt hat. Das heißt übersetzt in etwa „Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“.

Nun, wir sagten oben „fast“. So ganz lupenrein lässt sich der Sinnspruch nicht auf die Graffiti-Täter übertragen. Offenkundig waren diese Leute nicht krank am Hirn – sondern hirnlos.