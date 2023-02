Heimatcheck Jena: Grundversorgung hängt auch vom Nahverkehr ab

Jena. So bewerten unsere Leser die Einkaufsmöglichkeiten im Stadtgebiet Jena:

Mit dem Heimatcheck wollten wir unseren Leserinnen und Lesern wissen, wie sie das Leben in ihren Orten und Stadtteilen beurteilen. Jeden Mittwoch werten wir eine Kategorie der Umfrage aus. Diese Woche folgen die Ergebnisse zu dem Thema Einkaufsmöglichkeiten.

Die beste Bewertung im Stadtgebiet erhielt Die Region Winzerla und Neulobeda (2,1), gefolgt von dem Bereich Kernstadt mit der Note 2,5. Mit 2,9 benoteten die Teilnehmer des Heimatchecks die Einkaufsmöglichkeiten in der Region Osten und Norden. Am schlechtesten schätzten unsere Leser die Situation in der Region Bergdörfer und Süden ein: Hier vergaben sie die Note 3,5.

Bewertung der Einkaufsmöglichkeiten Foto: Andreas Wetzel

In der Gesamtbetrachtung ergibt das eine Wertung von 2,7 für Jena. Die Stadt landet damit unter allen von uns befragten Landkreisen und Städten auf dem dritten Platz, gemeinsam mit Gera und dem Unstrut-Hainich-Kreis. Die schlechteste Bewertung erhielt der Kyffhäuserkreis (3,4).

Besserer Nahverkehr und mehr Parkmöglichkeiten

Kati Cornelia Fischer-Haasis ist Citymanagerin der Initiative Innenstadt Jena. Im Rahmen einer großangelegten Umfrage wurden rund 2800 Menschen gefragt, wie gut sie sich versorgt fühlen. Die Auswertung dauere aber noch an. Das hängt zum einen mit der hohen Teilnehmerzahl zusammen. Andererseits seien auch viele Freitexte abgegeben worden, mit denen die Teilnehmer ihre Einschätzungen konkretisieren konnten. Fischer-Haasis rechnet damit, dass die Ergebnisse im März vorliegen. Das neue Einzelhandelskonzept soll voraussichtlich bis Ende des Jahres stehen.

Die schlechte Bewertung in der Region Bergdörfer und Süden könne sie verstehen. „Da ist ja nicht viel“, ist ihre persönliche Einschätzung. Zwar gebe es vereinzelt klassische Supermärkte und Apotheken, doch in Ammerbach zum Beispiel gebe es nichts. Für viele sei die nächste Einkaufsmöglichkeit erst der Globus in Isserstedt, so Fischer-Haasis.

Für die Initiative Innenstadt ist laut Fischer-Haasis das Thema Erreichbarkeit besonders wichtig. „Es bringt nichts, viele tolle Läden zu haben, wenn Orte nicht ausreichend an den Nahverkehr angebunden sind und man keine Parkmöglichkeiten hat“, sagt sie. So brauche es definitiv auch mehr Parkmöglichkeiten für Fahrräder, „aber so, dass Fußgängern kein Raum genommen wird“, so Fischer-Haasis.

Bessere Grundversorgung durch besseren Nahverkehr

Insbesondere Infrastruktur ist auch in der Stadtverwaltung Jena ein Thema, wenn es um Einkaufsmöglichkeiten geht. Laut Christian Gerlitz, Bürgermeister und Dezernent für Stadtentwicklung und Umwelt, versuche man weiterhin den Öffentlichen Personennahverkehr sowie das Radwegenetz zu verbessern, um Menschen eine bessere Grundversorgung zu ermöglichen.

Auf Hürden stößt man aber vor allem immer wieder, weil Einzelhandelsunternehmen stets die Wirtschaftlichkeit im Blick haben. Oft rechnet sich ein Supermarkt schlichtweg nicht auf Dauer. Man habe sich aber in Jenaprießnitz-Wogau dafür eingesetzt, eine Bestandsimmobilie zu revitalisieren, wodurch nun wieder ein Discounter komme, sagt Gerlitz. An vielen Stellen fehlen aber genau diese Bestandsimmobilien, denn Neubauten bedeuten auch immer wieder höhere Investitionskosten, sind also wirtschaftlich weitaus unattraktiver als andere Standorte.

Sorgenkind Jena-West nicht ausreichend versorgt

Das Sorgenkind sei Jena-West, so Gerlitz. Für tausende Bürgerinnen und Bürger gebe es nur einen Discounter als Grundversorger mit zu geringer Fläche. Und trotz der eigentlich geringen Entfernung zum Stadtzentrum ist der Aufwand für Einkäufe in der Innenstadt meist hoch oder wieder mit Fahrtkosten verbunden. Im Rahmen des Einzelhandelskonzeptes schaue man sich diese Problematik genau an. Noch gibt es aber keine Lösung, denn „wir finden keine adäquaten Flächen“, sagt der Bürgermeister.

Eine andere Möglichkeit, die Grundversorgung abseits großer Supermärkte zu gewährleisten, besteht in 24-Stunden-Märkten. Diese verzichten auf Verkaufspersonal und können nur mit einer Kundenkarte betreten werten. Die Abrechnung erfolgt automatisch. Gezahlt wird per EC-Karte. Dass ein solcher Markt die Situation insbesondere in den Bergdörfern verbessern könnte sieht Gerlitz nicht, da der Globus in Issserstedt nicht weit entfernt ist. 24-Stunden-Märkte lohnen sich laut Gerlitz erst ab einer Entfernung von zehn Kilometern.