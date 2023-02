Heimatcheck: Jena hält gut zusammen

Die Aktion Saaleputz für eine saubere Flusslandschaft in Jena verzeichnete am 2019 über 500 Teilnehmer.

Jena. So bewerten unsere Leser das soziale Klima in Jena:

Mit dem großen Heimatcheck wollten wir von unseren Leserinne und Lesern wissen, wie sie ihre Orts- und Stadtteile benoten. Jede Woche werten wir ein Thema der Umfrage aus, dieses Mal das soziale Klima.

Heimatcheck Thüringen Heimat Check Karte Soziales Klima Sozialklima Foto: Andreas Wetzel

Die beste Bewertung dieser Kategorie erhielt die Region Osten und Norden mit der Note 2,5. Auf dem zweiten Platz folgen der Bereich Kernstadt sowie die Bergdörfer und der Süden des Stadtgebietes (2,8). Am schlechtesten benoteten unsere Leser die Region Winzerla und Neulobeda mit 3,5.

In der Gesamtbetrachtung erhält Jena die Note 2,8 und belegt damit den zweiten Platz unter allen von uns befragten Landkreisen und Städten. Im Eichsfeld vergaben unsere Leser die beste Note (2,6). Am schlechtesten wurde das soziale Klima in Gera mit 3,3 bewertet.

Treffpunkte für Bürger fehlen

Ortsteilbürgermeister (OTB) Eberhard Kalus schätzt das soziale Klima in Ammerbach als „eigentlich sehr gut“ ein, Doch habe sich die Ellbogengesellschaft immer mehr durchgesetzt.

„Man redet miteinander, aber man ist eingeschränkt, weil wir keinen Saal haben“, so Kalus. Früher habe es wenigstens eine Gaststätte für Treffen gegeben. Heute finden diese eher im privaten Raum statt. So habe Kalus selbst eine Bauernstube für Ältestentreffen ausgebaut, bei denen sich Ammerbacher über den Ort und seine Geschichte austauschen können. Rund 80 Prozent der Einwohner integrierten sich dem OTB zufolge und nähmen am Leben teil; 20 Prozent seien nicht integriert und nicht erreichbar.

Guter Zusammenhalt in Burgau

Auch Andreas Fehrle, OTB von Burgau, zeigt sich zufrieden mit dem sozialen Klima. Einen Grund dafür sieht er in der Lage und der guten Anbindung des Ortsteiles, die Teilhabe an Leben und Kultur in der Stadt ermöglicht. Den Zusammenhalt in Burgau bewertet er als sehr gut und merkt an, dass sich auch immer mehr jüngere Menschen einbrächten. „In Corona-Zeiten war es beeindruckend, wie sich junge Menschen engagiert haben, um für ältere Einwohner einkaufen zu gehen“, sagt der OTB.

Fehrle erinnert sich auch an das große Schneeaufkommen vor zwei Jahren zurück: Als der Kommunalservice Jena nicht hinterherkam, die zugeschneiten Straßen zu räumen, hätten zwei Burgauer letztlich die Straßen im Ortsteil mit Traktoren selbstständig geräumt.

„Das soziale Engagement hat sehr abgenommen“

Logo Heimatcheck Thüringen 2022 titelneutral Foto: Funke

Doch auch in Burgau fehlt es den Menschen an einem Raum für Treffen. Einst konnten sich die Einwohner im Alten Gut bis zu dessen Abriss versammeln. Trotz Bestrebungen, einen eigenen Bürgertreffpunkt zu schaffen, konnte bisher kein Ort dafür gefunden werden.

Der Ortsteilbürgermeister Rainer Robotta hat am sozialen Klima in Closewitz auch nichts auszusetzen. Allgemein gesprochen seien die gesellschaftlichen Entwicklungen jedoch nicht schön. „Das soziale Engagement hat sehr abgenommen“, meint Robotta. „Die Bereitschaft, Ämter oder Verantwortung für wenig Geld oder unentgeltlich zu übernehmen, ist fast gar nicht mehr´vorhanden.“