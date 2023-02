Das Freizeitangebot im Bereich Sport schätzt Stefanie Braune, Pressesprecherin der Stadt, als sehr vielfältig ein – trotz der großen Einschnitte für Vereine und ihre Mitglieder in den vergangenen drei Jahren.

Heimatcheck: Freizeitangebot in Jena hat wieder Vor-Pandemie-Niveau erreicht

Jena. So bewerten unsere Leser die Freizeitangebote in Jenas Stadtteilen:

Beim großen Heimatcheck wollten wir von unseren Leserinnen und Lesern wissen, wie sie ihre Orts- und Stadtteile beurteilen. Jede Woche werten wir ein Thema der Umfrage aus, diese Woche die Ergebnisse zu Freizeitangeboten.

Am besten bewerten unsere Leser die Freizeitangebote in der Region Osten und Norden mit der Note 3,5. Auf dem zweiten Platz landet der Bereich Kernstadt (3,6). Die Region Berdörfer sowie der Süden des Stadtgebietes bekam eine 3,8. Die schlechteste Wertung erhielten Winzerla und Neulobeda (3,9).

In der Gesamtbetrachtung schneidet die Stadt Jena mit der Note 3,7 ab. Unter allen von uns befragten Landkreisen und Städten belegt Jena den sechsten Platz. Die Bestnote bekam das Eichsfeld (3,2). Am schlechtesten bewerteten unsere Leser das Freizeitangebot in Gera mit der Note 3,9.

Noten für die Freizeitangebote in Jena. Foto: Andreas Wetzel

Aus Sicht von Jenakultur ist das Angebot im Bereich der kulturellen Veranstaltungen wieder ähnlich umfangreich und breit, wie es vor der Pandemie war. Neben den bekannten Stadtfestformaten wie Altstadtfest oder Frühlingsmarkt konnte auch die Kulturarena wieder stattfinden. Die zahlreichen Angebote in den Veranstaltungshäusern der Stadt, sowohl in kommunale als auch in freier Trägerschaft könnten nun wieder in ähnlicher Quantität und vor allem Qualität präsentiert werden, antwortet Jenakultur auf unsere Anfrage.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und aktuellen Herausforderungen seien jedoch nach wie vor stark herausfordernd für den gesamten Veranstaltungsbereich. Viele Veranstaltungsformate müssten ihre Zielgruppen wieder zurück gewinnen und ihre Finanzpläne überarbeiten. Laut Jenakultur hat sich das Freizeitangebot nicht verschlechtert, sondern konnte gehalten werden.

Das Freizeitangebot im Bereich Sport schätzt Stefanie Braune, Pressesprecherin der Stadt, als sehr vielfältig ein – trotz der großen Einschnitte für Vereine und ihre Mitglieder in den vergangenen drei Jahren. Der Fachdienst Jugend und Bildung bewertet das Angebot in der Kinder- und Jugendarbeit als „sehr gut und bedarfsdeckend“.

Der Stadt zufolge gebe es eine breite Palette an Kurs- und Freizeitangeboten für ältere Menschen in Seniorenbegegnungsstätten sowie Mehrgenerationenhäusern in fast allen Stadtteilen. Braune verweist zudem auf Mittwochkreis im Lutherhaus, den die Evangelische Erwachsenenbildung jede Woche veranstaltet. Wechselnde Vorträge beschäftigen sich dabei mit verschiedenen Bereichen wie Kunst oder Geschichte.

Die Pandemie habe zeitweise zu einer Verschlechterung des Angebotes geführt, so Braune. Aufgrund der Lockdowns und der Einschränkungen seien viele Angebote gar nicht oder nur erschwert möglich gewesen. „Mittlerweile ist aber wieder das Vor-Pandemie-Niveau erreicht“, sagt die Pressesprecherin.

Logo Heimatcheck Foto: Funke

Neben der Sportinfrastruktur, die ausgebaut werde, biete die Stadt seit vergangenem Jahr wöchentlich das Programm „Sport im Park“ an. Dies ist ein kostenloses, angeleitetes Sportangebot. Die neue Sportschwimmhalle in Lobeda werde das Angebot im Bereich Wassersport erheblich verbessern, so Braune.

Mit den Einrichtungen und Trägern der Kinder- und Jugendarbeit tauscht sich die Stadt jährlich aus, um die Arbeit zu bewerten und neue Ziele zu setzen. „Die Ergebnisse werden in den entsprechenden Ausschüssen vorgestellt und fließen in die Jugendförderplanung mit ein“, sagt Braune. Durch das neue Jugendzentrum Westside in Lobeda konnte das Freizeitangebot zumindest im Stadtteil ausgebaut werden.