Heimatcheck: Schnelles Internet kommt in Jena nur langsam voran

Jena. In der Kategorie Internetanbindung bekam Jena erneut die Bestnote. Doch der Breitbandausbau stößt weiterhin auf Hürden.

Beim großen Heimatcheck wollten wir von unseren Leserinnen und Lesern wissen, wie sie das Leben in ihren Ortsteilen und Regionen beurteilen. Jeden Mittwoch werten wir ein Thema aus, diese Woche die Internetanbindung.

Mit der Gesamtnote 2,4 belegt Jena den ersten Platz unter allen von uns befragten Städten und Landkreisen. Am schlechtesten schätzten die Teilnehmer die Regionen Saalfeld-Rudolstadt sowie den Ilm-Kreis mit 3,2 ein. Innerhalb der Stadt Jena erhielten die Bereiche Kernstadt und Winzerla sowie Lobeda die Bestnote 2,3. Auf dem zweiten Platz landeten der Osten und Norden (2,4). Die schlechteste Bewertung gaben unsere Leser der Region Bergdörfer und Süden (2,8).

KSJ rechnet Mitte 2024 mit Inbetriebnahmen des Netzes

Im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau wird zwischen weißen und grauen Flecken auf Landkarten unterschieden. Weiße Flecken seien Bereiche, die für den Anschluss ans Glasfasernetz eingeplant sind, sagt Matthias Weitsch vom Kommunalservice Jena (KSJ), der das Projekt Breitbandausbau betreut. Zu grauen Flecken zählen Bereichen, die über Kupferkabel gut angebunden seien, aber keinen Glasfaseranschluss bekämen, weil es sich wirtschaftlich nicht lohne.

Geplant war, den Ausbau der weißen Flecken im Stadtgebiet im Februar diesen Jahres abzuschließen. Mit der Inbetriebnahme des Netzes rechnet der KSJ nun voraussichtlich Mitte 2024, doch bisher seien nur bei rund 20 Prozent der geplanten Tiefbaustellen Glasfaserkabel verlegt worden. Wegen unterschiedlicher Probleme habe sich der Abschluss nach hinten verlagert, merkt Weitsch an. Zum einen liege das an Materialengpässen. Andererseits finde man keine Firmen für den Ausbau. „Verschärft wird die Verzögerung des Breitbandausbaus durch den Fachkräftemangel und nicht vorhandene Kapazitäten der Unternehmen“, sagt Weitsch.

Der KSJ ist nur für die Verlegung der Glasfaserkabel durch die Straßen zuständig. Insbesondere Haushalte in Ortsteilen außerhalb des Stadtgebietes werden von der Thüringer Netkom GmbH erschlossen – ein Tochterunternehmen der Thüringer Energie AG. Laut Martin Schreiber, Pressesprecher der Netkom, investiert das Unternehmen 7,5 Millionen Euro in den Ausbau in den Ortsteilen Ammerbach, Isserstedt, Leutra, Maua, Münchenroda, Wöllnitz und Ziegenhain. Der Ausbau soll Mitte dieses Jahres abgeschlossen sein und letztendlich eine Leistung bis zu einem Gigabit pro Sekunde ermöglichen. Für die Anschlüsse im Stadtgebiet ist weitgehend die Telekom zuständig. Diese wird laut Matthias Weitsch bis 2026 14.000 Adressen anschließen.

Der Ausbau der grauen Flecken in Jena liegt derzeit auf Eis. Der KSJ warte noch auf ein neues Förderprogramm vom Bund. „Es sollte dieses Jahr noch eins aufgelegt werden. Ich hoffe, dass es noch in der ersten Jahreshälfte kommt“, so Weitsch.

