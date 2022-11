Heimatstube Neuengönna lädt zur traditionellen Weihnachtsausstellung ein

Neuengönna. Robert Heyne hat in der Heimatstube Neuengönna wieder seine traditionelle Weihnachtsausstellung aufgebaut.

Es ist Robert Heynes Beitrag, die Menschen der Region auf Weihnachten einzustimmen: In seiner Heimatstube in Neuengönna baut er seit 15 Jahren immer in der Adventszeit seine Weihnachtsausstellung auf. Ab sofort und bis zur ersten Januarwoche ist diese wieder zu sehen.

Im Raum für Regionalgeschichte zeigt Heyne weihnachtliche Gegenstände und Spielzeug aus den Jahren 1900 bis 1930. Besonders stolz ist er auf einen historischen Weihnachtsbaumständer, der sich dreht und Musik abspielt. „Da funkeln die Kinderaugen“, sagt Heyne. Zudem werde ein Polyphon-Musikautomat den Raum mit Weihnachtsliedern beschallen. Für Kinder soll es auch Süßigkeiten geben.

Doch nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene sei seine Weihnachtsausstellung ein lohnendes Ziel. „Gerade in unseren hektischen Zeiten ist es doch schön, mal eine Stunde lang abzuschalten und sich an die eigene Kindheit zu erinnern“, so Heyne. Der Kindergarten aus Porstendorf und eine Wandergruppe hätten sich bereits angemeldet. In den vergangenen Jahren hätten jeweils um die einhundert Menschen die Ausstellung besucht.

Heizung erneuert

Heyne ist selbst ein Weihnachtsfan und wird sein eigenes Haus mit Schwibbögen dekorieren. Insbesondere Ausflüge zur Adventszeit in das Erzgebirge haben es ihm angetan. Das dortige Weihnachtsflair will er mit seiner Ausstellung zumindest etwas nach Neuengönna holen.

Froh ist Heyne, dass die Erneuerung der Heizung in der Heimatstube abgeschlossen ist. 8000 Euro hat Heyne investiert. Neben Lottomitteln, die der Thüringer CDU-Fraktionschef Mario Voigt überreichte, hatte Heyne auch Unterstützung von der Sparkasse Camburg und privaten Spendern bekommen. „Dafür möchte ich mich bedanken“, sagt er.

Besucht werden kann die Weihnachtsausstellung in der Heimatstube Neuengönna unter der Woche und am Wochenende nach telefonischer Vereinbarung unter der Nummer 036427/71512. Der Eintritt ist frei.