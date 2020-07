Jena. Auch in Winzerla brannte es

Heimlicher Raucher löst Kleinbrand in Jenaer Gärtnerei aus

Auf einem Gärtnereigelände in Jena hat es gebrannt. Ein Jugendlicher hat aller Wahrscheinlichkeit nach heimlich eine Zigarette geraucht. Als er den Zigarettenstummel unter dem kleinem Unterstand für Heu entsorgte, fing dieser Feuer. Die Feuerwehr musste löschen. Eine Gefahr für umliegende Objekte bestand nicht.

Eine Mülltonne brannte ebenfalls am Montag in der Winzerlaer Bauersfeldstraße. Unbekannte betraten ein Depot und entzündeten gegen 18 Uhr die 500-Liter-Papiertonne mit einem unbekannten Mittel. Die Tonne brannte vollständig ab. Durch das Feuer wurde ein Baum in Mitleidenschaft gezogen. Gefahr für Gebäude oder andere Personen bestand laut Polizei nicht.

