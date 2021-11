Heizung bleibt kalt in Jena-Nord

Jena. Stadtwerke Jena Netze reparieren am 30. November die havarierte Fernwärmeleitung. Wohngebiete wegen Einsatz von Heizcontainer nur teilweise betroffen.

Bewohner in Jena-Nord müssen am Dienstag, 30. November, mit der Unterbrechung der Fernwärmeversorgung rechnen. Dies sei für die Reparatur der Fernwärmeleitung in der Naumburger Straße notwendig, an der es im Februar zu einer Havarie kam, teilen die Stadtwerke Jena Netze mit.

Die Einschränkungen umfassen das Gebiet ab Emil-Höllein-Platz Richtung Norden entlang der Leipziger Straße, Fritz-Kalisch-Straße und der Dornburger Straße bis hin zur Naumburger Straße 1. Noch im Laufe des 30. Novembers soll die Versorgung wieder hergestellt werden. Anlieger werden gebeten, wenn möglich, Fenster und Türen geschlossen zu halten, um die Restwärme lange in den Räumen zu erhalten.

Durch Heizcontainer und den Einsatz der Biogasanlage Zwätzen könne die Fernwärmeunterbrechung lokal begrenzt werden, so seien die Gebäude zwischen Merseburger Straße und Camburger Straße, wie auch die Stifterstraße und die Wohngebiete Nord 2 und 3 bis nach Zwätzen von den Abschaltungen nicht direkt betroffen. Es könne aber zu leichten Schwankungen in der Versorgungsleistung kommen.

Bis Jahresende sei eine erneute Fernwärme-Unterbrechung nötig.