Heizungsgesetz in Jena: Warum niemand in Panik geraten muss

Jena. Energiewende vor Ort (1): Stadtwerke empfehlen Hausbesitzern, in Ruhe abzuwägen. Kommunale Wärmeplanung gibt Rahmen vor.

Der Druck auf dem Kessel ist groß: Es sind die privaten Haushalte, die die meisten Energie verbrauchen. So nimmt es nicht wunder, dass sich die Beratungsgespräche von Stadtwerke-Energieberater Michael Otto in den letzten Monaten kaum um ein anderes Thema als das Gebäudeenergiegesetz drehten. Insofern ist er erstmal froh, dass das sogenannte Heizungsgesetz im Bundesrat beschlossen wurde. Und dass nun Klarheit darüber herrscht, was im Gesetz eigentlich steht und für wen es gilt.

„Mein Eindruck war immer: Die Menschen sind erschlagen von den vielen, häufig auch falschen Informationen aus unterschiedlichsten Quellen“, sagt Michael Otto. „Am Ende wusste niemand mehr, was er nun eigentlich tun soll.“

Mieter müssen nichts tun

Die gute Nachricht ist: Die meisten Hausbesitzer müssen kurz- und mittelfristig erstmal gar nichts tun. Ab Januar sind nur neue Häuslebauer in reinen Neubaugebieten dazu verpflichtet, beim Heizen zu 65 Prozent erneuerbare Energien zu nutzen.

Wer bisher mit Öl oder Gas heizt, kann seine Heizung vorerst weiternutzen und auch reparieren, wenn sie kaputt geht. Wer – wie fast 60 Prozent der Haushalte in Jena – mit Fernwärme heizt, kann völlig beruhigt sein: Er nutzt bereits eine klimafreundliche Art der Wärmegewinnung. Und wer Mieter ist, muss gar nicht selbst aktiv werden. Hier sind die Vermieter in der Pflicht, die Anforderungen zu erfüllen. Gleichzeitig gelten enge Grenzen zur Umlage der anfallenden Investitionskosten auf die Miete. „Ehe das Heizungsgesetz auch für Bestandsgebäude gilt, ist erst einmal die Stadt in der Pflicht“, sagt der Energieberater. „Erst wenn eine kommunale Wärmeplanung vorliegt, müssen bestehende Heizungen klimafreundlich umgerüstet werden. Und auch das mit verschiedenen Übergangsfristen.“

Klimaneutral bis 2035

Stadtwerke-Energieberater Michael Otto Foto: Stadtwerke Jena

Gänzlich verboten sei der Betrieb von fossilen Öl- und Gasheizungen erst ab Ende 2044. Gleichwohl: Die Stadt Jena will bereits 2035 klimaneutral sein und hat im Klimaaktionsplan entsprechende Maßnahmen verankert. Auch die Stadtwerke haben in der Wärmenetzstrategie 2040 bereits Lösungen erarbeitet, wie die Fernwärme für Jena künftig klimaneutral erzeugt werden kann. Parallel arbeiten die Stadtwerke an Plänen zu Ausbau und Verdichtung des Fernwärmenetzes. Und auch der kommunalen Wärmeplanung nimmt sich die Stadtverwaltung bereits an: Noch im Herbst soll die Ausschreibung starten und Ende kommenden Jahres erste Ergebnisse vorliegen.

Freie Wahl bei der Technologie

Energieberater Michael Otto findet dieses Vorgehen gut. Denn so erhalten Hausbesitzer schnell Klarheit darüber, ob in ihrem Stadtteil perspektivisch Fernwärme anliegen wird oder ob grüne Gase wie zum Beispiel Wasserstoff eine Alternative sein können. „Bindend für den Hausbesitzer ist so eine Wärmeplanung aber nicht. Sie haben bei der Technologie immer noch die freie Wahl, sofern sie die 65-Prozent-Regel erfüllen“, sagt Michael Otto. Beim Thema umweltfreundliches Heizen gibt es die vielzitierte Wärmepumpe, die in verschiedenen Varianten von Erdwärme-, über Grundwasser- bis Luft-Wasser-Wärmepumpe umgesetzt werden kann. Auch kommen im Bereich der Biomasse zum Beispiel Scheitholz- oder Pelletheizungen in Frage oder können bestehende Gas- oder Ölheizungen um eine Wärmepumpe oder eine Solarthermieanlage zu einer sogenannten Hybridheizung ergänzt werden. „Im städtischen Umfeld würde ich aber immer den Anschluss an ein Fernwärme- oder Nahwärmenetz empfehlen, sofern verfügbar“, sagt der Experte.

„Niemand muss jetzt in Panik geraten oder kurzfristig handeln. Warten Sie die Wärmeplanung ab und prüfen sie dann in Ruhe Ihre Möglichkeiten.“ Wer zeitnah eine Reparatur an seiner Heizung umsetzen muss, dem empfiehlt der Stadtwerke-Energieberater die Prüfung vorhandener Fördermöglichkeiten zum Heizungstausch: Gibt es aktuell aus dem Bundesförderprogramm für effiziente Gebäude (BEG) 25 Prozent, verspricht das Gebäudeenergiegesetz ab nächstem Jahr eine Grundförderung von 30 Prozent und bietet diverse Zuschläge.

Auf der Suche nach schnellen und effizienten Methoden, den Klimawandel und seine Folgen aufzuhalten: Unsere Redaktion beleuchtet in einer kleinen Serie gemeinsam mit der Stadtwerken, dass die Energiewende vor Ort kein Hexenwerk ist.