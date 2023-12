Helene-Weber-Preis für Jenaer Stadträtin

Berlin/Jena. Petra Teufel wird für ihr herausragendes Engagement in der Kommunalpolitik ausgezeichnet

Für ihr herausragendes Engagement in der Kommunalpolitik wird Petra Teufel mit dem Helene-Weber-Preis ausgezeichnet. Die Auszeichnung „spornt mich an, weiterhin für eine gleichberechtigte und vielfältige Gesellschaft einzutreten. Zusammenarbeit von Frauen über Parteigrenzen hinweg kann Großes bewirken. Ich wünsche mir, dass noch mehr Frauen politische Verantwortung übernehmen und sich aktiv für unsere Gemeinschaft einsetzen“, sagt Teufel.

Der Preis ist eine bundesweite Initiative

Mit dem Helene-Weber-Preis zeichnet das Bundesfrauenministerium Neueinsteigerinnen in der Kommunalpolitik aus – unabhängig von Alter und Parteizugehörigkeit. Sie werden für ihre herausragenden kommunalpolitischen Leistungen in den Bereichen Zivilgesellschaft, Frauen, Gleichstellung und Vielfalt geehrt. Der Preis ist eine bundesweite Initiative zur Förderung der politischen Partizipation von Frauen und der einzige überparteiliche Preis für Kommunalpolitikerinnen in Deutschland.

„Ich freue mich, dass Petra Teufel, die sich in der Kommunalpolitik seit vielen Jahren stark macht, mit diesem Preis ausgezeichnet wird“, sagt der Südthüringer Bundestagsabgeordnete Gerald Ullrich (FDP), der die Jenaerin vorgeschlagen hat. Teufel werde als Stadträtin (FDP) für ihren politischen, zivilgesellschaftlichen sowie frauen- und gleichstellungspolitischen Einsatz ausgezeichnet.

Die Preisträgerinnen erhalten die Auszeichnung im März 2024. Eine Jury, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der politischen Stiftungen, des Deutschen Frauenrates, der kommunalen Spitzenverbände und des Helene-Weber-Netzwerkes wählt 15 Preisträgerinnen aus. Sie werden im Frühjahr von Bundesfamilienministerin Lisa Paus im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung ausgezeichnet. 2020 wurde die SPD-Fraktionsvorsitzende und Stadträtin Katja Glybowskaja mit dem Helene-Weber-Preis ausgezeichnet.