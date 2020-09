Herz-Patient in Jena: Heiraten steht ganz oben auf seiner Liste

Am Universitätsklinikum Jena ist jetzt das 100. Kunstherz eingesetzt worden. Gerald Beyermann (67) schmiedet neue Pläne. Er will sich wieder aktiv um seine Tiere kümmern. Und vor allem heiraten. Das steht ganz oben auf seiner Liste. Er verdankt seinen neuen Elan diesem Herzen.

Beyermann litt seit 2015 an einer schweren Herzschwäche, hatte bereits mehrere Herzinfarkte und Krankenhausaufenthalte hinter sich. „Sein Zustand war zuletzt akut lebensbedrohlich“, sagt Gloria Färber, leitende Oberärztin der Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie. Das Kunstherz, das bei ihm eingesetzt wurde, ist das neueste seiner Generation, sagt Färber. „Das schwache Herz wird dabei durch eine Herzpumpe, die in die Herzspitze eingesetzt wird, unterstützt. Diese Pumpe, sozusagen der Zusatzmotor, ist über Kabel mit einer Steuereinheit verbunden. Die Pumpe saugt das Blut aus der linken Herzkammer und führt es über die Hauptschlagader dem Kreislauf wieder zu. So wird das eigene Herz durch die Pumpe entlastet und kann aber auch abhängig von der Restleistung noch dazu arbeiten.“

In der Herzchirurgie lernt Gerald Beyermann nun das Kunstherz zu bedienen. Denn in der rund drei Kilogramm schweren Tasche, die er seit dem Eingriff immer bei sich trägt, verstaut er das Kontrollgerät und die Akkus. Anschließend beginnt für ihn die Zeit in der Reha. Für die weitere Nachsorge wird er zunächst alle sechs Wochen von den Herzexperten des Klinikums untersucht werden. „Aber alle sind sich sicher: Gesundheitlich geht es wieder bergauf, und die Hochzeitsplanungen sind bereits in vollem Gange“, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums.

Ende 2010 wurde das erste Kunstherzsystem am UKJ implantiert. In der Folge hat die Herzchirurgie, der Entwicklung des Fachgebietes entsprechend, viele verschieden Systeme angewendet. Aktuell werden jährlich etwa 30 Kunstherzsysteme am Klinikum implantiert.