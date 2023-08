Hier bittet der FCC Jena die alte Dame zum Tanz

Jena. Ballonteam Jena war am Donnerstag wieder in der Luft und überflog das Ernst-Abbe-Sportfeld

Die Ruhe vor dem Sturm: Am Samstag bittet der FCC die alte Dame zum Tanz. Das Ballonteam Jena war am Donnerstag wieder in der Luft und überflog das Ernst-Abbe-Sportfeld. Der Start sei auf der Rasenmühleninsel im Paradies erfolgt, gelandet sei man bei Bremsnitz im Südosten des Saale-Holzland-Kreises, erzählt Ballonpilot Karsten Oehmichen. Hinter dem Team liegt der Besuch der größten Ballonveranstaltung Europas in der Nähe von Metz. Atemberaubend sei es, wenn 300 Heißluftballons am Himmel stehen. Und im September naht die Montgolfiade in Warstein.