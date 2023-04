Hier lodern im Saale-Holzland und in Jena die Osterfeuer

Saale-Holzland-Kreis. Der Winter nimmt Reißaus und der Frühling wird empfangen. Im Saale-Holzland-Kreis werden am Wochenende wieder zahlreiche Osterfeuer entzündet. Wo und wann gefeiert wird:

Das Osterfeuer hat eine lange Tradition. Bereits bei den Germanen wurden die Hexen und Geister der kalten Jahreszeit mit dem Feuer vertrieben. Zugleich wurde der Frühling begrüßt. Der Brauch, der Kinder und Erwachsene gleichermaßen in den Bann zieht, ist vielerorts beliebt. Auch in Jena und im Saale-Holzland-Kreis kommen Menschen zusammen, um Gemeinschaft am Osterfeuer zu finden.



Gründonnerstag, 6. April:

Vierzehnheiligen: Auf dem Gelände der Feuerwehr in Vierzehnheiligen wird am Donnerstag ab 17 Uhr das Osterfeuer stattfinden. Bei schlechtem Wetter werde man die Veranstaltung in das Gebäude der Feuerwehr verlegen, teilten die Veranstalter mit.

Königshofen: Der Feuerwehrverein Königshofen/Thüringen lädt herzlich zum Osterfeuer ein. Getroffen wird sich um 19 am Ortsausgang Königshofen, Richtung Gösen.

Weißenborn: Der Traditionsverein Weißenborn organisiert auch in diesem Jahr das Osterfeuer mit Disco am Jugendclub Emma Krempoli. Los geht es um 18 Uhr mit dem großen Ostereiersuchen. Um 18.30 Uhr startet der Fackelumzug mit dem Musikverein Tautenhain und der Weißenborner Feuerwehr. Anschließend legt DJ Rodi zur Disco im Jugendclub auf.

Golmsdorf: In Golmsdorf wird das Osterfeuer um 19 Uhr entfacht. Treffpunkt ist der Festplatz am Sportplatzgelände.

Ammerbach: Auf der Festwiese in Ammerbach wird das Osterfeuer am Donnerstag um 19 Uhr entzündet. Der Ortsteilrat und der Ammerbacher e.V. laden dazu herzlich ein.



Freitag, 7. April:

Münchenroda: Das Osterfeuer in Münchenroda findet am Freitag ab 18 Uhr über dem Dorf statt. Dazu lädt der Feuerwehrverein gemeinsam mit dem Heimatverein ein.



Samstag, 8. April:

Jenaprießnitz: In der Nacht von Samstag auf Sonntag findet auf der Festwiese in Jenaprießnitz das Osterfeuer statt. Das Feuer soll um 17 Uhr angezündet werden.

Kunitz: Unter der Kunitzburg können Interessierte am Samstag ab 17 Uhr das Osterfeuer bestaunen. Die Burschengesellschaft lädt ein.

Lützeroda: Der Feuerwehrverein Lützeroda lädt am Samstag zum Osterfeuer ein. Ab 18 Uhr soll das Feuer auf dem Freigelände vor dem Feuerwehrvereinshaus brennen.

Kahla: Der Ortsbeirat Kahla veranstaltet zusammen mit dem Feuerwehrverein Kahla, der freiwilligen Feuerwehr und dem Heinickehof ein großes Osterfeuer. Beginn ist 19 Uhr in der Dorfstraße 31 (auf der Wiese hinter dem Reitplatz).

Camburg: Der SV Eintracht Camburg lädt ab 18 Uhr zum Osterfeuer am Camburger Sportplatz ein.

Hohendorf/Bürgel: Ab 17 Uhr kann sich auf der Wilhelmshöhe bei Hohendorf/Bürgel getroffen werden. Offizieller Beginn des Osterfeuers ist 18 Uhr.

Hermsdorf: Auch in diesem Jahr wird an der Kohlrabischänke in Hermsdorf ein Osterfeuer entfacht. Los geht es um 17 Uhr.

Oßmaritz: In Oßmaritz kann man von 17 bis 23 Uhr das Osterfeuer bestaunen. Das Feuer wird am Gerätehaus in Oßmaritz entfacht.

Wöllnitz: Wer das Osterfeuer in Wöllnitz bestaunen will, ist ab 18 Uhr auf der Wiese am Geißberg herzlich willkommen.

Lehesten: Der Feuerwehrverein Lehesten lädt ab 16 Uhr im Lunapark Lehesten Alt und Jung zu einem Osterfeuerspektakel ein.

Crossen: Auf dem ehemaligen Crossener Sportplatz unterhalb des Schlosses wird um 16 Uhr das Osterfeuer entfacht. Veranstalter ist der Feuerwehrverein.

Hainspitz: Die evangelische Kirchgemeinde und die Freiwillige Feuerwehr Hainspitz laden zur Feier der Osternacht ab 20 Uhr in Kirche und Pfarrgarten ein, wo auch das Osterfeuer entzündet werden soll.

Dothen: An der Feuerwehr in Dothen veranstaltet der Ortsverein ab 17 Uhr das diesjährige Osterfeuer.

Graitschen: Ebenfalls ab 17 Uhr lodern die Flammen des Osterfeuers in Graitschen an der Trojaburg. Organisiert wird die Veranstaltung vom Heimat- und Seeverein.

In einigen Orten werden zudem private Osterfeuer entzündet, die im kleinen Kreis oder mit der Nachbarschaft abgehalten werden. Auch deshalb erhebt diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit.