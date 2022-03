Hilfe für alle, die Schutz suchen

Jördis Bachmann über Syrer, Afghanen und Ukrainer, die Sicherheit suchen in Jena.

Zu erleben, mit welcher Herzlichkeit ukrainische Flüchtlinge in Jena, in Thüringen, Deutschland und anderen europäischen Ländern aufgenommen werden, gibt Hoffnung. Ich erinnere mich, was mir Geflüchtete im Jahr 2014 berichteten als ich die Artikel-Reihe „Der lange Weg nach Jena“ startete und Geschichten geflüchteter Menschen vorstellte – noch bevor 2015 viele Syrer vor Bomben in ihrem Land flüchteten, die unter anderem auch von russischen Flugzeugen abgeworfen wurden.

Es waren dramatische Fluchtgeschichten, oft standen mir die Tränen in den Augen. Die Ukraine ist uns nah, ein Land, das zur EU gehören will, ein Land, das sich der Demokratie zuwendet. Doch die ukrainischen Flüchtlinge haben eines mit Flüchtlingen aus Afghanistan, dem Sudan oder Syrien gemeinsam: Sie suchen Frieden, Freiheit, Sicherheit – egal, ob es Frauen und Kinder oder Männer sind.

Wie oft habe ich damals böse Reaktionen auf meine Artikel erhalten: „Die Männer sollen ihr Land verteidigen und nicht zu uns kommen!“ Doch gegen wen und für wen kämpfen, wenn man weder Regierung noch Rebellen unterstützen kann? Selten sind die Dinge nur Schwarz oder Weiß.

Ich hoffe, dass die Offenheit, die wir jetzt zeigen, sich auch auf andere Geflüchtete überträgt. Und ich hoffe, dass die Frauen und Kinder, die uns aus der Ukraine erreichen, ihre Männer und Väter wiedersehen werden.