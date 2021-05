Hilfen in Jena und im Saale-Holzland für zugewanderte Frauen

Die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bieten einen Telefonsprechtag für zugewanderte Frauen an.

Jena. Die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bieten einen Telefonsprechtag für zugewanderte Frauen an.

Frauen, die nach Deutschland eingewandert sind, müssen oftmals viele Hindernisse überwinden, um auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Arbeitsagenturen und Jobcenter unterstützen bei der Stellensuche, bei Fragen der Verbesserung der deutschen Sprachkenntnisse sowie der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Zudem informieren sie zu Anerkennungen ausländischer Schul- und Berufsabschlüsse oder zum deutschen Arbeitsrecht.

Am Diversity-Tages 2021 am 18. Mai bieten die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt von 9 bis 13 Uhr einen Telefonsprechtag zum Thema an.

Telefon 03641/37 96 21 für Jena sowie 036691/492 46 fürs Saale-Holzland