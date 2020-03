Was den Brand in der Wohnung in der Hans-Berger-Straße 6 in Lobeda-West verursachte, muss noch ermittelt werden. Der 51 Jahre alter Mieter starb an den Folgen einer Rauchgasvergiftung.

Hilfeschreie aus brennender Wohnung: Retter ringen vergeblich um Leben eines 51-Jährigen

Die Aussage des Mitarbeiters der Jenaer Kriminalpolizei am Sonnabend kurz nach 21 Uhr war knapp. „Der Wohnungsinhaber ist verstorben. Alles andere wird die Landeseinsatzzentrale mitteilen.“ Was sich knapp zwei Stunden vorher in der dritten Etage das Hauses in der Hans-Berger-Straße in Lobeda-West abgespielt hatte, dazu konnte sich der Kripo-Mann nicht äußern.

Ein 51 Jahre alter Mann muss am Fenster gestanden und um Hilfe gerufen haben. Seine Wohnung stand komplett in Flammen. Das Haus war evakuiert worden. Warum es brannte, ist noch unbekannt. Um 19.06 Uhr hatten sich in der Rettungsleitstelle in Jena mehrere Anwohner gemeldet. Sie hatten Rauch und Qualm aufsteigen sehen.

Feuerwehr hilft Mann bei Sprung aus der 3. Etage

„Wir sind dann an die Rückseite des Gebäudes herangetreten. Wir haben ein Sprungrettungsgerät von viermal vier Metern aufgestellt und gehofft, dass der Mann, der am Fenster stand, springen würde. Doch er konnte nicht allein springen. Das hatten wir schnell gesehen. Daraufhin haben wir zwei Kameraden in die Wohnung geschickt. Sie konnten den Mann dann zum Springen bewegen“, sagte der Einsatzleiter Christian Panzer von der Jenaer Berufsfeuerwehr.

Danach wurde der Mann, der viel Rauch eingeatmet haben musste, medizinisch betreut. Er wurde auch reanimiert, vergeblich. Die Notärzte konnten wenig später nur noch den Tod feststellen.

Einige Mieter müssen in Notquartier

Fast alle Bewohner des Mehrgeschossers, der zum Wohnungsbestand von Jenawohnen gehört, konnten bald wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Eltern des 51-Jährigen wurden informiert. Christian Panzer, der während des zweistündigen Einsatzes die Leitung über 18 Kollegen der Berufsfeuerwehr und acht Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lobeda hatte, war die Erschöpfung am Einsatzende anzusehen. Ungewohnt hoch war während der zwei Stunden die Zahl von Polizisten. Die Zugangsstraße war voll mit Einsatzwagen der Polizei. Im Eingangsbereich des Hauses und davor standen teilweise bis zu zwölf Uniformierte.

Die beiden Wohnungen, die unterhalb der Etage liegen, in der es gebrannt hatte, wurden durch den Einsatz von Löschwasser stark betroffen. Sie waren nicht bewohnbar. Ein verantwortlicher Mitarbeiter von Jenawohnen kümmerte sich um die Mieter und begleitete sie in ein Hotel, das ihnen als Notquartier zur Verfügung gestellt wird.

