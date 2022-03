Hilfskonvoi aus Jena erreicht polnische Grenzstadt

Jena. Mitarbeiter der Stadtwerke-Gruppe wollen Flüchtlingen aus der Ukraine helfen.

Ein Hilfskonvoi der Jenaer Stadtwerkegruppe ist zur Stunde in der polnischen Grenzstadt Przemysl angekommen. „Die Bereitschaft, zu helfen, hat eine Dimension angenommen, die ich noch nie erlebt habe“, sagt Gunnar Poschmann von Jenawohnen.

Seit Tagen war innerhalb der Gruppe gesammelt worden: Geld- und Sachspenden wie warme Kleidung, Medizin, Nahrung und sogar Powerbanks, da flüchtende Menschen auch auf ihr Handy angewiesen seien. Fünf Fahrzeuge und sechs Mitarbeiter hätten sich auf den Weg gemacht, darunter zwei polnisch sprechende Personen. Aus Sicherheitsgründen werde man nicht in die Ukraine einreisen.

Ziel in Przemysl sei ein Verteilzentrum, wo die Hilfe koordiniert werde. „Ich bin dankbar dafür, dass so viele Menschen unsere Initiative unterstützt haben“, sagt Poschmann. Nicht ausgeschlossen sei es, dass Flüchtlingen aus der Ukraine eine Mitfahrgelegenheit nach Deutschland angeboten werde. Die Heimfahrt trete man jedenfalls noch am Freitag an.