Himmelfahrt-Gottesdienst in Hirschroda

In der Kirchgemeinde Dorndorf-Steudnitz wird viel Wert auf Gemeinsamkeit gelegt. Hier wird in zwei Chören gemeinsam gesungen, in zwei Instrumentalgruppen musiziert und natürlich gemeinsam Gottesdienst gefeiert. Vor allem große Feiertage verbringen die Christen aus fast 20 Dörfern, die zum Pfarrbereich von Peter Oberthür gehören, gern zusammen. Zu den Treffen mit langer Tradition gehört der Himmelfahrtsgottesdienst, zu dem die Menschen aus verschiedenen Dörfern in eine Kirche wandern. „Abstand halten kann man, auch beim Wandern", ist Pfarrer Oberthür überzeugt. Deshalb ergeht von ihm die Einladung an die Kirchgemeinde, am Himmelfahrts-Donnerstag, dem 21. Mai, in den Dörfern zur Sternwanderung nach Hirschroda aufzubrechen. „Auf die gemeinsamen Treffpunkte in den Startorten verzichten wir diesmal", sagt er. In der Dorfkirche Hirschroda, deren Ursprünge im Mittelalter liegen, die jedoch erst 1728 ihr heutiges stattliches Aussehen erhielt, soll dann um 11 Uhr gemeinsam Gottesdienst gefeiert werden. Finden sich dazu mehr als 30 Personen ein, gibt es auch Sitzplätze im Freien. Im Gotteshaus wie auch davor gelte natürlich, Abstand zu halten und direkten Kontakt zueinander zu vermeiden, im Interesse der Gesundheit aller.

Das ebenfalls traditionelle, gemeinsame Bratwurstessen könne leider nicht stattfinden. „Wer möchte, nimmt sich stattdessen ein Picknick mit für eine Rast auf dem Rückweg. Freuen wir uns darauf, dass wir im kommenden Jahr, so Gott will und wir leben, wieder zusammen wandern und picknicken können!", sagt Oberthür.