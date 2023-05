In den Wäldern rund um Jena ist nach Himmelfahrt neben Pfandflaschen allerlei Müll zu finden.

Himmelfahrt in Jena: Friedlich, aber mit viel Müll

Marcus Voigt über die Folgen des Himmelfahrt-Tags in Jena.

Die Jenaer Polizei spricht von einem weitestgehend friedlichen Himmelfahrt-Tag. Das ist eine gute Nachricht, hatten sich die Einsatzkräfte doch wieder auf mehr Arbeit eingestellt, weil Corona eine verblassende Erinnerung ist.

Freunde der Natur werden in den kommenden Tagen jedoch mit einem weniger guten Gefühl durch die Wälder rund um Jena streifen. Denn vielerorts sind die Hinterlassenschaften der Himmelfahrt-Ausflüge zu sehen: Leere Flaschen und Dosen, Plastikmüll, Zigarettenkippen sowie allerlei andere Gegenstände, die achtlos zurückgelassen worden sind. Beispielsweise am Landgrafen bot sich am Freitagmorgen dieses Bild.

Marcus Voigt Foto: Sascha Fromm

Betreiber der Jenaer Berggasstätten sehen in diesem Verhalten einen Trend. Sie beobachten außerdem, dass Ruhebänke verstärkt mit Graffiti beschmiert werden. All das führe zu einem verminderten Wohlfühlcharakter an den nicht nur zu Himmelfahrt beliebten Ausflugszielen.

Doch noch eine andere Erfahrung haben die Bergwirte gemacht: Für Pfandsammler sei der Jenaer Wald am Tag nach Himmelfahrt ein lohnendes Gebiet.