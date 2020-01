Zwei Pferde sind vermutlich in der Nacht zu Freitag (10. Januar) auf einer Koppel bei Löberschütz attackiert worden. Ein zwölf Jahre alter Wallach wurde durch einen Stich in den Hals getötete, eine Stute verletzt. Die Familie von Michael Matz hofft, dass sich Zeugen melden und der Täter gefunden wird.

Hinweise auf Pferdequäler im Saale-Holzland-Kreis fehlen

Nach der Messerattacke auf Pferde in Löberschütz konnte bislang kein Täter gefasst werden. Wie eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Jena sagte, gingen trotz großer medialer Berichterstattung keine entscheidenden Hinweise bei der Kriminalpolizei Jena ein. So meldete zwar ein Zeuge ein verdächtiges Auto, „das gehörte aber unseren eigenen Leuten“, sagt sie.

Zuletzt wurde am Sonntag bei Kripo live im MDR über den Fall berichtet, der in der Nacht zum 10. Januar auf einer Koppel am Ortsausgang von Löberschütz geschah. Eine Stute wurde am Hals verletzt, ein Wallach starb. Die Obduktion des Tieres ergab, dass die Todesursache allerdings nicht der tiefe Stich war, sondern Herzversagen, verursacht durch die Attacke. „Das Messer ist nicht in den Bauchraum vorgedrungen“, sagt die Polizeisprecherin.

Peta hat Belohnung ausgesetzt

Der Täter muss die Zutraulichkeit des Wallachs ausgenutzt haben, während die Stute vermutlich beim ersten Stich geflüchtet ist. Der Tatort liegt zwar nahe einer Straße Richtung Graitschen und einem Radweg, abends und nachts werden die Strecken jedoch selten befahren. Die Futterstelle, bei der sich die Pferde befanden, ist zudem von Löberschütz aus schlecht einsehbar.

Die Tierrechtsorganisation Peta hat eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise zum Tierquäler ausgesetzt und fordert ein bundesweites Register zu sogenannten „Pferderipper“-Fällen, um Zusammenhänge aufzuzeigen und bereits überführte Tierquäler zu erfassen.

Die Polizei vermutet, der Fall steht im Zusammenhang mit ähnlichen Vorfällen in der Region. So wurden im Vorjahr mehrere Pferde bei Lehesten nördlich von Jena sowie auf einer Koppel im Silberthalverletzt. Bei Münchenroda griff ein Unbekannter zudem eine Rinderherde an, drei Jungbullen starben, sieben weitere wurden verletzt.

Zeugen melden sich bei der Polizei unter Telefon 036428/640.

